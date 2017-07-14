Самый крупный хабаровский перевозчик закупил большую партию новых автобусов
Сейчас транспортные средства проходят растаможивание.
Сейчас транспортные средства проходят растаможивание.
Группа компаний «Пять звёзд», которая работает в дальневосточной столице на пассажирских перевозках, закупила крупную партию новых транспортных средств. Автобусы на данный момент проходят процедуру оформления всех необходимых документов на таможне.
«Они сейчас находятся на таможенном складе временного хранения. Сколько они там пробудут — пока неизвестно,
По словам начальника Хабаровской таможни Владимира Игнатьева, партия автобусов, которую закупила организация — самая крупная за последнее время. На прошедшей сегодня, 14 июля,
Кроме того, как писало агентство, в Хабаровск доставят новые автобусы большой вместимости. Транспортные средства длиной в 12 метров будут работать на газе. Их поставят на баланс муниципального предприятия. Также один из городских перевозчиков закупил семь новых газовых автобусов производства ПАО «НЕФАЗ» в Башкирии. На партию транспортных единиц для маршрута № 8 бизнесмен получил субсидию.