Участки в игорной зоне под Владивостоком пустят с молотка

Источник: VLADNEWS

Девелопер проекта АО «Корпорация развития Приморского края» объявило о начале процедуры проведения открытого аукциона на свободные земельные участки в интегрированном развлекательном курорте «Приморье» в пятницу, 14 июля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Предметом аукциона является продажа права на заключение договора субаренды земельных участков. Согласно правилам, в случае победы инвестор может заключить инвестиционный договор, стать полноправным резидентом ИРК «Приморье» и реализовать свой проект.

Как рассказал генеральный директор АО «КРПК» Андрей Фоломеев, на аукционе будут разыграны три лота, которые представляют собой земельные участки общей площадью 41 гектар. Основным целевым назначением свободных участков является строительство гостинично-развлекательных комплексов с казино. Дополнительно, на территории своего объекта инвестор может построить рестораны, бары, конференц-залы, торговые точки, или заявить иные рекреационные проекты. За строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры несет ответственность Корпорация развития Приморского края.

Согласно регламенту, прием заявок продлится до 28 августа 2017 года — он рассчитан на 45 дней. В случае необходимости, организатор аукциона имеет право продлить сроки проведения торгов. В ходе аукциона планируется привлечь крупные игорные корпорации, которые имеют большой опыт в ведении деятельности на территории интегрированных курортов. Инвесторам проекта предлагаются привлекательные условия для сотрудничества, а именно выгодные налоговые ставки, а также уникальные преимущества для развития туризма.

Напомним, освоение выставленных участков предусмотрено планом реализации первой стадии развития интегрированного курорта «Приморье», которая рассчитана до 2022 года. На первом этапе подразумевается строительство не менее восьми игорно-развлекательных объектов на территории в 263 гектара.

Сегодня в ИРК «Приморье» ведут работы два резидента: компания ООО «Даймонд Форчун Холдингс Прим» над первым объектом «Selena» и компания ООО «Приморский Энтертейнмент Резорт Сити», которая намерена завершить строительство своего объекта к концу 2018 года.

Кроме того, в интегрированной развлекательной курортной зоне «Приморье» может быть реализован пилотный проект первой в России зоны беспошлинной торговли. Правительство РФ рассмотрит формат ее реализации. По мнению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, создание зоны беспошлинной торговли в курортной зоне может значительно увеличить эффективность проекта.