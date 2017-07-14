Урожаю в Омской области угрожают пыльные бури и засуха
Сибирь этим летом страдает от жары и отсутствия дождей.
Сибирь этим летом страдает от жары и отсутствия дождей.
Сегодня, 14 июля, министр сельского хозяйства Омской области Максим Чекусов на
Максим Чекусов, министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области:
— Синоптики сильно ошиблись в прогнозе, он был практически идеальным, но мы увидели элементы засухи впервые за многие годы, за многие десятилетия увидели пыльные бури на юге региона, особенно на тех полях, где был посеян рапс, пришлось пересевать эти поля. Нас трудности тоже не обошли.
В июне практически не было дождей, выпало 70 мм в Горьковском районе, а в основном повсюду 15−20 мм, это немного. Это отражается на созревании урожая, по югу у нас низкий хлебостой; дожди, надеюсь, несколько исправят ситуацию. Мы рассчитывали на больший урожай, внесли в 1,5 раза больше удобрений. Наши аграрии сделали все возможное весной и мы столкнулись с трудностями сейчас, в летнем периоде.
Если Сибирь страдает от жары и засухи, то в европейской части России ситуация складывается наоборот — холод и дожди.
Максим Чекусов, министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области:
— Но видя сухое лето, его первую половину могу сказать, что у нас намного более лучше складывается ситуация с болезнями, с вредителями, чем в других регионах, у нас намного более чистые поля и защищенные растения. Конечно, урожай не уничтожен, он не вызревает. Нет налива, большая масса растений, проблемы именно с вызреванием. В европейской части России