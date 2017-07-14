Семи волгоградским гостиницам присвоили от одной до четырех «звезд»

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Агентстве по развитию туризма, в настоящее время на территории региона расположено 312 гостиниц, вместимость которых в совокупности составляет более 21 000 человек. Из них на сегодняшний день классифицирован 301 отель.