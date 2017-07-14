Семи волгоградским гостиницам присвоили от одной до четырех «звезд»
Семь гостиниц Волгоградской области, построенных к ЧМ-2018, получили от одной до четырех «звезд».
Семь гостиниц Волгоградской области, построенных к ЧМ-2018, получили от одной до четырех «звезд».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Агентстве по развитию туризма, в настоящее время на территории региона расположено 312 гостиниц, вместимость которых в совокупности составляет более 21 000 человек. Из них на сегодняшний день классифицирован 301 отель.
«Работа по классификации выполнена на 100% Дубовском, Среднеахтубинском, Городищенском районах, Камышине, Волжском и Волгограде, которые станут основными территориями приема гостей мундиаля», — добавили в Агентстве.
Напомним, что три объекта гостиничного бизнеса региона имеют пять «звезд», четыре «звезды» получили 11 отелей, три «звезды» — 33 гостиницы, две «звезды» — 19 объектов, одну «звезду» — четыре объекта.