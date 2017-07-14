Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Кофе продлевает жизнь
«Родители никогда не давали ему денег»: друг детства о Тимати
Как объединить лоджию с комнатой
49-летняя Валерия выглядит как девочка-подросток (фото)
«Суд признал, что я предприниматель» Первые слова бизнесмена Сергея Полонского после освобождения
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
30-летняя Самбурская снялась в откровенной фотоссессии - СМИ
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
В моду вошли необычные летние туфли (фото)
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
CМИ рассказали, как в Литве возмутились «Советским пломбиром»
СМИ опубликовали кадры обновленного авиаполка РФ
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
12«Мать Ганга»
11:58 (мск), источник: АиФ Волгоград

Семи волгоградским гостиницам присвоили от одной до четырех «звезд»

Семь гостиниц Волгоградской области, построенных к ЧМ-2018, получили от одной до четырех «звезд».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Агентстве по развитию туризма, в настоящее время на территории региона расположено 312 гостиниц, вместимость которых в совокупности составляет более 21 000 человек. Из них на сегодняшний день классифицирован 301 отель.

«Работа по классификации выполнена на 100% Дубовском, Среднеахтубинском, Городищенском районах, Камышине, Волжском и Волгограде, которые станут основными территориями приема гостей мундиаля», — добавили в Агентстве.

Напомним, что три объекта гостиничного бизнеса региона имеют пять «звезд», четыре «звезды» получили 11 отелей, три «звезды» — 33 гостиницы, две «звезды» — 19 объектов, одну «звезду» — четыре объекта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Почему опасно бегать и как правильно приучать себя к тренировкам
МИД сообщил, что США не пускают новых российских дипломатов
СМИ: Siemens задумалась о выходе из активов в России
В Нижнем Тагиле отчитались о выплатах по задержанным зарплатам
Минздрав предложил наказывать за уклонение от диспансеризации
Священник раскрыл тайну красной коробки в автомобиле Путина
Депутаты предложили считать финансовый кризис форс-мажором
Ракета «Союз» вывела на орбиту рекордное количество спутников
Спорт
Межсезонье: «Динамо» — чемпион, «Зенит» — последний Подводим итоги выступления клубов РФПЛ в товарищеских матчах в рамках подготовки к новому сезону
Авто
Премьера кроссовера Jaguar E-Pace: онлайн-трансляция «Авто Mail.Ru» ведёт очередную прямую трансляцию: сегодня редактор Вадим Гагарин внимательно следит за премьерой нового кроссовера Jaguar
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Прилучный в образе школьника: съемки сериала «Желтый глаз тигра» Звезда «Мажора» вместе с Екатериной Шпицей, Ильей Любимовым и другими популярными актерами принимают участие в новом остросюжетном проекте «Первого канала» — смотрите репортаж
Недвижимость
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
Стало известно, где в России находится самое доступное жилье
Зафиксирован отток покупателей квартир в центре Москвы
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Сергей Шнуров и его жена рассказали, почему у них нет детей Семейному счастью звездной пары мешает квартирный вопрос.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь