Сельхозпроизводители Хабаровского края получат материальную помощь

Источник: Восток Медиа

На поддержку сельского хозяйства в Хабаровском крае в 2017 году из бюджетов всех уровней выделили 876 миллионов. Развитие этой отрасли — приоритетная задача федерального центра и региональных властей. Помощь от государства получат фермерские хозяйства, сельхозкооперативы и предприятия. В приоритете оказалось животноводство и молочное производство.

«Молочное скотоводство — сегодня приоритет в России и в крае. Молоко — это наш продукт, поэтому предстоит большая работа. В 2012 году мы значительно увеличили ассигнования на поддержку сельского хозяйства. В этом году также увеличили эту цифру. Мы не можем оставить сельхозпроизводителей без поддержки, но должна быть отдача: продукция — вкусная, дешёвая и полезная», — заявил губернатор Вячеслав Шпорт на коллегии краевого министерства сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий.

По словам главы региона, отдача должна быть от каждого рубля, но пока такого в Хабаровском крае нет. Глава региона поручил обратить особое внимание на безопасность производства.

Помощь оказывают в рамках разных программ: поддержки устойчивости сельских территорий, субсидии на создание центров сельскохозяйственных коопераций и приобретение крупного рогатого скота, восстановления поголовья, проведения мелиоративных работ. Также отдельно деньги могут получить пчеловоды, оленеводы.

«В 2017 году объём средств по софинансированым направлениям господдержки составляет 408 миллионов рублей, из них 142 миллиона — средства из федерального бюджета. Большая часть приходится на единую субсидию, объединяющую несколько мер поддержки. Хочу обратить внимание сельхозпроизводителей, что объём получаемых краем средств — это итог работы отрасли региона в предыдущие три года: валовый выпуск, посевные площади», — сообщил министр сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Хабаровского края Александр Купряков.

Предприятия, занимающиеся молочным производством, смогут получить деньги при условии, что обеспечат население качественным безопасным продуктом. Помимо субсидий, сельхозпроизводители смогут получить гранты на покупку скота.

«Сейчас сельхозпроизводители обращаются со своими грантами, 70 процентов из которых — молочное скотоводство. С этого года вводится новый вид поддержки фермеров — гранд на ферму молочного направления. Из краевого бюджета выделено 142 миллиона рублей. Планируется профинансировать как минимум два проекта, общей стоимостью 70 миллионов рублей по созданию молочных ферм на 280 голов. При этом расчётный объём стоимости одного скотоместа не превысит 250 тысяч рублей», — отметил Александр Купряков.