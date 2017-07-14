Последние баржи с углём выгружают на севере Иркутской области

Весь уголь, планируемый к доставке на территории Иркутской области с ограниченными сроками завоза в период навигации, прибыл на место. Как сообщает 14 июля 2017 года пресс-служба правительства региона, сейчас идёт выгрузка последних барж с углем на склады Мамско-Чуйского района. Началась доставка топлива автомобильным транспортом до котельных.

Всего для нужд северных районов на предстоящий отопительный период 2017—2018 гг. необходимо доставить не менее 95 тыс. тонн угля и 15 тыс. тонн нефтеналивных грузов. Весь объем твердого топлива по контрактам и договорам, условия которых предполагали доставку по воде, прибыл по назначению. Для нужд Бодайбинского района завоз угля по воде был завершен 30 июня. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Еще около 13 тыс. тонн угля в поселения Бодайбинского района будет завезено через ст. Таксимо. Такое решение принято ресурсоснабжающими организациями. работающими в поселках Мамакан и Перевоз Бодайбинского района.

По словам министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артура Сулейменова, специалисты ведомства учли тот факт, что уровень воды в реках Осетровско-Ленского бассейна к концу лета снижается уже несколько лет подряд, поэтому решено было завершить завоз угля до начала августа.

Как сообщили в министерстве, улучшение конъюнктуры на угольном рынке страны и увеличение поставок угля на экспорт диктовали новые условия поставок на внутреннем рынке топливно-энергетических ресурсов. В министерстве начали финансирование из областного бюджета по условиям заключенных ресурсоснабжающими организациями контрактов и договоров авансовыми платежами, что тоже имело решающее значение для ускорения сроков доставки топлива.

Первый раз в истории северного завоза в Иркутской области твердое топливо в районы с ограниченными сроками доставки прибыло в полном объеме в середине лета. Высоких результатов удалось достичь благодаря слаженной и конструктивной работе всех участников навигационного процесса — железнодорожников Восточно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», Осетровского речного порта, поставщиков топлива.