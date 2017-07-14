Последние баржи с углём выгружают на севере Иркутской области
Весь уголь для северных районов Иркутской области доставлен.
Весь уголь для северных районов Иркутской области доставлен.
Весь уголь, планируемый к доставке на территории Иркутской области с ограниченными сроками завоза в период навигации, прибыл на место. Как сообщает 14 июля 2017 года
Всего для нужд северных районов на предстоящий отопительный период 2017—2018 гг. необходимо доставить не менее 95 тыс. тонн угля и 15 тыс. тонн нефтеналивных грузов. Весь объем твердого топлива по контрактам и договорам, условия которых предполагали доставку по воде, прибыл по назначению. Для нужд Бодайбинского района завоз угля по воде был завершен 30 июня. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
Еще около 13 тыс. тонн угля в поселения Бодайбинского района будет завезено через ст. Таксимо. Такое решение принято ресурсоснабжающими организациями. работающими в поселках Мамакан и Перевоз Бодайбинского района.
По словам министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артура Сулейменова, специалисты ведомства учли тот факт, что уровень воды в реках
Как сообщили в министерстве, улучшение конъюнктуры на угольном рынке страны и увеличение поставок угля на экспорт диктовали новые условия поставок на внутреннем рынке
Первый раз в истории северного завоза в Иркутской области твердое топливо в районы с ограниченными сроками доставки прибыло в полном объеме в середине лета. Высоких результатов удалось достичь благодаря слаженной и конструктивной работе всех участников навигационного процесса — железнодорожников
С 16 июля запланирована отгрузка нефти в Бодайбинский район. Северный завоз