Омский минсельхоз: «Цены на овощи снизятся к осени»

В последние месяцы горожан шокируют цены на овощи и картофель. Так, килограмм капусты и картофеля в крупных гипермаркетах может обойтись в 60−80 рублей.

Однако цены вскоре должны пойти на спад. Об этом сегодня сообщил министр сельского хозяйства Омской области Максим Чекусов.

По его словам, подорожание плодоовощной продукции носит сезонный характер и связано с тем, что запасы старого урожая уже распроданы, а новый соберут лишь в конце лета.

Максим Чекусов, министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области:

— В этом году цены не намного выше, чем в прошлом. Цены поднялись в апреле, это связано с тем, что избыток нашей плодовоовощной продукции реализовали и стали поставлять из других стран: Египта, Ирана. Но отмечу, что на рынке уже появился наш, омский картофель. Повышение цен — это временно, цены упадут к осени. Дефицита продукции в нашем регионе не будет, все посадки сохранены, несмотря на пылевые бури и засуху.