На Кубани создадут госкомпанию для эксплуатации стадиона «Фишт»

Источник: ЮГА.ру

Документ опубликован на сайте администрации Краснодарского края.

Организация будет заниматься эксплуатацией и содержанием стадиона, а также проведением матчей чемпионата мира по футболу 2018 года и популяризацией этого вида спорта. Учредителем организации станет министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, которое и выступило автором предложения создать ГБУ.

Организация создана с целью осуществления управленческих функций некоммерческого характера в сфере эксплуатации спортивного объекта, говорится в документе.

За ГБУ «Фишт» закрепят имущество Центрального стадиона Сочи.

Как сообщали Юга.ру, стадион «Фишт» построили к зимней Олимпиаде 2014 года, на нем состоялись церемония открытия и закрытия Игр. Затем арену начали готовить к проведению Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.

Футбольный стадион «Фишт» ввели в эксплуатацию 10 марта 2017 года. На арене провели товарищеский матч между сборными России и Бельгии, игру первенства ФНЛ «Сочи» — «Ротор-Волгоград» и финал Кубка России, в котором встретились «Урал» и «Локомотив».

В рамках Кубка конфедераций олимпийская арена приняла три матча группового этапа и полуфинальную игру.