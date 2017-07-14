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16:53 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани создадут госкомпанию для эксплуатации стадиона «Фишт»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о создании государственного бюджетного учреждения «Фишт».

Источник: ЮГА.ру

Документ опубликован на сайте администрации Краснодарского края.

Организация будет заниматься эксплуатацией и содержанием стадиона, а также проведением матчей чемпионата мира по футболу 2018 года и популяризацией этого вида спорта. Учредителем организации станет министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, которое и выступило автором предложения создать ГБУ.

Организация создана с целью осуществления управленческих функций некоммерческого характера в сфере эксплуатации спортивного объекта, говорится в документе.

За ГБУ «Фишт» закрепят имущество Центрального стадиона Сочи.

Как сообщали Юга.ру, стадион «Фишт» построили к зимней Олимпиаде 2014 года, на нем состоялись церемония открытия и закрытия Игр. Затем арену начали готовить к проведению Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.

Футбольный стадион «Фишт» ввели в эксплуатацию 10 марта 2017 года. На арене провели товарищеский матч между сборными России и Бельгии, игру первенства ФНЛ «Сочи» — «Ротор-Волгоград» и финал Кубка России, в котором встретились «Урал» и «Локомотив».

В рамках Кубка конфедераций олимпийская арена приняла три матча группового этапа и полуфинальную игру.

По словам министра спорта Кубани Людмилы Черновой, московский «Локомотив» интересовался возможностью проведения тренировок и матчей на «Фиште». По предварительной оценке, содержание с учетом эксплуатации и коммунальных расходов стадиона будет стоить не больше 200 млн рублей в год.

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