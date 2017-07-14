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10:34 (мск), источник: РИА Новости

Крымских отельеров и рестораторов призвали снизить цены

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Крымским курортам для привлечения дополнительного числа туристов необходимо объявить акцию о снижении цен, заявил РИА Новости глава комитета республиканского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, гостиницы и отели должны последовать примеру винзавода «Массандра», который уже объявил о снижении цен в поддержку курортного сезона.

«Мы призываем всех крымских производителей, отельеров, рестораторов рассмотреть возможность снижения цены до конца бархатного сезона. Мы должны показать, что здесь никто ни на ком не собирается наживаться. Акция позволит привлечь отдающих и показать, насколько крымчане вежливые люди», — сказал Черняк.

Кроме того, по его словам, также необходимо рассмотреть вопрос снижения цен на авиаперелеты в Крым, которые значительно выше в сравнении с другими туристическими регионами страны.

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