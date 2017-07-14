Крымских отельеров и рестораторов призвали снизить цены

Источник: РИА "Новости"

По его словам, гостиницы и отели должны последовать примеру винзавода «Массандра», который уже объявил о снижении цен в поддержку курортного сезона.

«Мы призываем всех крымских производителей, отельеров, рестораторов рассмотреть возможность снижения цены до конца бархатного сезона. Мы должны показать, что здесь никто ни на ком не собирается наживаться. Акция позволит привлечь отдающих и показать, насколько крымчане вежливые люди», — сказал Черняк.