В Новой Москве подобрали первые площадки для домов по программе реновации

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«Всего предварительно подобрали девять участков, однако окончательный список еще не утвержден. Самый крупный земельный участок находится в поселке Мосрентген. Его площадь составляет 6,4 га, а потенциал застройки — 130 тыс. кв.м», — рассказал Жидкин.

Он сказал, что в поселении Михайлово-Ярцевское предлагается к застройке несколько участков общей площадью 1,1 га. «Здесь планируется построить более 45 тыс.кв. метров жилья», — сказал руководитель департамента. Жидкин также отметил, что на нескольких участках в поселении Первомайское планируется построить почти 39 тыс. кв. метров жилья.

На площадке в Щербинке предполагается возвести 23,1 тыс. кв. жилья, а в поселение Рязановское — 18,5 тыс. кв. м. Владимир Жидкин Руководитель департамента развития новых территорий

По его словам, также прорабатывается вопрос целесообразности строительства около 35 тыс. кв. м. жилья по программе реновации в поселениях Первомайское и Кокошкино. В перечень для голосования опубликованный на официальной сайте правительства Москвы включены 67 домов. По промежуточным итогам жители 11 домов выразили желание выйти из программы.

Дополнительно жители 199 домов изъявили желание включится в перечень реновации.

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В настоящее время идет проверка документов и приложений к протоколам общественных слушаний, а также передача документов в Мосжилиспекцию.