Чиновники администрации Иркутска не решаются пойти навстречу владельцам павильонов

Источник: IrkutskMedia.ru

Владельцы нестационарных торговых объектов Иркутска не могут достучаться до чиновников администрации, чтобы организовать встречу с главой города Дмитрием Бердниковым. Как отметил заместитель председателя общественной организации предпринимателей Иркутской области Юрий Кривошеев, встреча с советником мэра по вопросам развития и поддержки предпринимательства Михаилом Коллекером состоялась еще на прошлой недели. Следующий разговор должен был пройти в пятницу, 14 июля. Предприниматель заметил, что с администрации ему так никто не звонил и не сообщал о том, состоится ли прием у мэра. Корр. ИА IrkutskMedia связаться с советником мэра не удалось. В общественной приемной по вопросам развития и поддержки предпринимательства администрации города сообщили, что Михаил Коллекер находится в отпуске. Следовательно, предпринимателям придется вновь ждать, пока будет организована встреча с главой города.

Также Юрий Кривошеев сообщил, что в рамках ранее состоявшегося диалога с Михаилом Коллекером, последнему были представлены расчеты по арендным платежам, которые выплачивают владельцы павильонов в бюджет города. Предприниматель рассказал, что также будут представлены расчеты по единому налогу на вмененный доход.

— Михаилу Коллекеру мы передали данные по арендной плате нестационарных торговых объектов выборочно по всем округам города. В итоге, по нашим подсчетам с 14 павильонов в бюджет Иркутска поступает почти 500 тысяч рублей каждый год. А таких НТО в городе 1,5 тысячи. Это что, ненужные деньги для города? Здесь не учитывался еще ЕНВД, его мы представим отдельно, — заявил Юрий Кривошеев.

Владелица КФХ Ирина Ларионова подчеркнула, что предприниматели Иркутской области вступили во всероссийскую волну по борьбе с беспределом чиновников.

— У нас две проблемы. Первая — снос павильонов, вторая — без предупреждения объекты отключают от электричества. Мы конечно боремся, — сказала предпринимательница.

Напомним, компромиссное решение приняли власти Приангарья в отношении владельцев нестационарных торговых объектов Иркутска, находящихся на землях минимущества. Предприниматели, которые не были замечены в грубых нарушениях торговли алкогольной продукцией в 2016—2017 годах, сохранят свой бизнес и с ними не будут расторгнуты договоры аренды. Министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко заметил, что такое решение совпало с мнением предпринимательского сообщества, уполномоченного по правам предпринимателей в регионе и позицией губернатора.

При этом экс-начальник департамента потребительского рынка Иркутска Евгений Семенов подчеркнул, что развитие хаотичной торговли, которая существовала ранее, закончено. Тогда экс-чиновник заявил, что не считает, что есть проблема с предпринимателями, которые оказались на улице, поскольку они нарушили однажды нарушили правила торговли.