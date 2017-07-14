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12:01 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Чиновники администрации Иркутска не решаются пойти навстречу владельцам павильонов

График отпусков сотрудников администрации мешает коммуникации между мэром и предпринимателями.

Источник: IrkutskMedia.ru

Владельцы нестационарных торговых объектов Иркутска не могут достучаться до чиновников администрации, чтобы организовать встречу с главой города Дмитрием Бердниковым. Как отметил заместитель председателя общественной организации предпринимателей Иркутской области Юрий Кривошеев, встреча с советником мэра по вопросам развития и поддержки предпринимательства Михаилом Коллекером состоялась еще на прошлой недели. Следующий разговор должен был пройти в пятницу, 14 июля. Предприниматель заметил, что с администрации ему так никто не звонил и не сообщал о том, состоится ли прием у мэра. Корр. ИА IrkutskMedia связаться с советником мэра не удалось. В общественной приемной по вопросам развития и поддержки предпринимательства администрации города сообщили, что Михаил Коллекер находится в отпуске. Следовательно, предпринимателям придется вновь ждать, пока будет организована встреча с главой города.

Также Юрий Кривошеев сообщил, что в рамках ранее состоявшегося диалога с Михаилом Коллекером, последнему были представлены расчеты по арендным платежам, которые выплачивают владельцы павильонов в бюджет города. Предприниматель рассказал, что также будут представлены расчеты по единому налогу на вмененный доход.

— Михаилу Коллекеру мы передали данные по арендной плате нестационарных торговых объектов выборочно по всем округам города. В итоге, по нашим подсчетам с 14 павильонов в бюджет Иркутска поступает почти 500 тысяч рублей каждый год. А таких НТО в городе 1,5 тысячи. Это что, ненужные деньги для города? Здесь не учитывался еще ЕНВД, его мы представим отдельно, — заявил Юрий Кривошеев.

Владелица КФХ Ирина Ларионова подчеркнула, что предприниматели Иркутской области вступили во всероссийскую волну по борьбе с беспределом чиновников.

— У нас две проблемы. Первая — снос павильонов, вторая — без предупреждения объекты отключают от электричества. Мы конечно боремся, — сказала предпринимательница.

Напомним, компромиссное решение приняли власти Приангарья в отношении владельцев нестационарных торговых объектов Иркутска, находящихся на землях минимущества. Предприниматели, которые не были замечены в грубых нарушениях торговли алкогольной продукцией в 2016—2017 годах, сохранят свой бизнес и с ними не будут расторгнуты договоры аренды. Министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко заметил, что такое решение совпало с мнением предпринимательского сообщества, уполномоченного по правам предпринимателей в регионе и позицией губернатора.

При этом экс-начальник департамента потребительского рынка Иркутска Евгений Семенов подчеркнул, что развитие хаотичной торговли, которая существовала ранее, закончено. Тогда экс-чиновник заявил, что не считает, что есть проблема с предпринимателями, которые оказались на улице, поскольку они нарушили однажды нарушили правила торговли.

Ранее ИА IrkutskMedia заседание совета по предпринимательству при мэре столицы Приангарья состоялось 31 мая. Глава областного центра на мероприятии отсутствовал, занимаясь подготовкой к празднованию Дня города. Было рассмотрено несколько вопросов, причем бурные дискуссии вызвала тема по ставке налога на имущество по кадастровой стоимости недвижимости и дальнейшей судьбе нестационарных торговых объектов. И.о. заместителя мэра — председателя комитета экономики Юлия Ашуркова предполагает, что изначальной ставкой нового налога будет коэффициент в 1,3−1,5% для недвижимости свыше 5 тысяч кв. метров с последующим снижением площади объектов и увеличением ставки. В ответ на это председатель совета Иркутского регионального отделения общественной организации «Опора России» Эдуард Яроцкий заметил, что расчеты, которые бы показали реальное положение дел в этом вопросе, отсутствуют, а администрация не может их произвести. Такую ситуацию он назвал «разговором глухого и слепого».

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