На «Иннопроме» назвали исчезающие профессии

— Очевидно, что все отрасли рано или поздно будут вынуждены пройти через цифровую трансформацию. Многие существующие производства и профессии попросту исчезнут или трансформируются в другие, — сказал в рамках выставки-форума министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Были названы конкретные специальности.

— Начинают исчезать некоторые профессии на предприятиях, где легко заменить ручной труд. Потихоньку уходят и профессии сферы услуг. К ним, в том числе, относятся логисты и охранники. Изменения претерпевает профессия юриста, — рассказала директор екатеринбургского филиала HeadHunter Анна Хвостова.

При этом эксперты отмечают, что на Урале в этом году спрос на рабочий персонал вырос на 52 процентов.

— Большая часть вакансий на рынке труда приходится на продажи — 40 процентов. На втором и третьем местах в разных регионах идут IT, финансы, банковская сфера. В этом году производство на третьем месте по востребованности, 10 процентов всех вакансий по стране приходится на эту сферу и еще 6 процентов — на рабочий персонал, — отметила Хвостова.

Своим мнением насчет экономических профессий поделился с корреспондентом «РГ» и ректор УрГЭУ Яков Силин.