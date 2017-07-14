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11:05 (мск), источник: "Российская газета"

На «Иннопроме» назвали исчезающие профессии

В скором времени многие профессии изменятся или совсем исчезнут из-за перехода к новым цифровым стандартам. Об этом заявили специалисты в рамках «Иннопрома-2017» в Екатеринбурге.

— Очевидно, что все отрасли рано или поздно будут вынуждены пройти через цифровую трансформацию. Многие существующие производства и профессии попросту исчезнут или трансформируются в другие, — сказал в рамках выставки-форума министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Были названы конкретные специальности.

— Начинают исчезать некоторые профессии на предприятиях, где легко заменить ручной труд. Потихоньку уходят и профессии сферы услуг. К ним, в том числе, относятся логисты и охранники. Изменения претерпевает профессия юриста, — рассказала директор екатеринбургского филиала HeadHunter Анна Хвостова.

При этом эксперты отмечают, что на Урале в этом году спрос на рабочий персонал вырос на 52 процентов.

— Большая часть вакансий на рынке труда приходится на продажи — 40 процентов. На втором и третьем местах в разных регионах идут IT, финансы, банковская сфера. В этом году производство на третьем месте по востребованности, 10 процентов всех вакансий по стране приходится на эту сферу и еще 6 процентов — на рабочий персонал, — отметила Хвостова.

Своим мнением насчет экономических профессий поделился с корреспондентом «РГ» и ректор УрГЭУ Яков Силин.

— В течение трех-четырех лет ряд профессий исчезнет. В череде первых — бухгалтер, потому что сегодня востребован IT-специалист со знанием бухучета. Значительно преобразуются профессии финансиста, все специалисты IT-профиля. Кардинально должна измениться профессия преподавателя. Это уже не просто лектор, это человек, который способен сопровождать образовательный процесс каждого студента, помогать отсеять огромный массив информации. Преподаватель нового времени — это человек, который сам непрерывно учится, — рассказал Силин.

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