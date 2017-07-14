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11:06 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловские заводы потратили 20 миллиардов на чистый воздух

В 2016 году.

Источник: УралИнформБюро

В Свердловской области в 2016 году расходы предприятий на охрану окружающей среды превысили 20 миллиардов рублей. Это позволило снизить выбросы в атмосферу на 19,7%, а сбросы загрязненных сточных вод — на 13,4% по сравнению с показателями четырехлетней давности.

На сегодняшний день правительство региона заключило 27 соглашений с крупными промпредприятиями о проведении природоохранных мероприятий. Однако, по мнению депутатов профильного комитета свердловского Заксобрания, экологическая ситуация в регионе остается напряженной, передает «Уралинформбюро».

По словам замминистра природных ресурсов и экологии Вячеслава Петрова, дышать чистым воздухом свердловчанам мешает высокая концентрацией промышленного производства и постоянное негативное воздействие на природу. Следить за исполнением договоренностей между промышленниками и властями будут депутаты.

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