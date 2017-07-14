Свердловские заводы потратили 20 миллиардов на чистый воздух

Источник: УралИнформБюро

В Свердловской области в 2016 году расходы предприятий на охрану окружающей среды превысили 20 миллиардов рублей. Это позволило снизить выбросы в атмосферу на 19,7%, а сбросы загрязненных сточных вод — на 13,4% по сравнению с показателями четырехлетней давности.

На сегодняшний день правительство региона заключило 27 соглашений с крупными промпредприятиями о проведении природоохранных мероприятий. Однако, по мнению депутатов профильного комитета свердловского Заксобрания, экологическая ситуация в регионе остается напряженной, передает «Уралинформбюро».