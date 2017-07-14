Жители 35 микрорайона Челябинска могут лишиться своих земельных участков

«Собственники более 30 земельных участков, расположенных в границах 35 микрорайона Центрального района, могут лишиться не только своих земельных участков, но и возведенных на них жилых домов. В настоящее время в Арбитражном суде Челябинской области рассматривается дело по заявлению Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска к юридическому лицу о признании отсутствующим права собственности на три нежилых здания», — рассказывают в ведомстве.