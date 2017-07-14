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11:14 (мск), источник: АиФ Челябинск

Жители 35 микрорайона Челябинска могут лишиться своих земельных участков

Юрлицо получило право собственности на распоряжение участками для эксплуатации нежилых объектов.

Прокуратура поставила на контроль ситуацию с земельными участками в 35 микрорайоне Челябинска, сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что на основании судебных решений юридическое лицо получило право собственности на распоряжение земельными участками общей площадью 27,8 га для эксплуатации трёх нежилых объектов общей площадью 30 кв.м.

«Собственники более 30 земельных участков, расположенных в границах 35 микрорайона Центрального района, могут лишиться не только своих земельных участков, но и возведенных на них жилых домов. В настоящее время в Арбитражном суде Челябинской области рассматривается дело по заявлению Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска к юридическому лицу о признании отсутствующим права собственности на три нежилых здания», — рассказывают в ведомстве.

Прокуратурой области в Арбитражный суд Челябинской области направлено ходатайство о вступлении в процесс.

Кроме того, на контроле прокурора области находится проведение доследственной проверки по заявлениям граждан о нарушении имущественных прав в связи с мошенническими действиями лиц, завладевших их земельными участками.

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