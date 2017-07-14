Депутаты гордумы Краснодара выделили КТТУ 200 миллионов рублей

Источник: Югополис

Как сообщает на своей странице в Facebook Владимир Вербицкий, помощник мэра города Евгения Первышова, решение о выделении субсидий на погашение долгов предприятия было принято единогласно.

«Депутаты поддержали предложение Евгения Первышова и проголосовали за спасение КТТУ. 200 миллионов — субсидия на погашение долгов. Кстати, это не увеличит дефицит бюджета», — написал он.

Как сообщал «Югополис», в настоящее время долг КТТУ по налогам и сборам составляет 800 миллионов рублей. Эта цифра была озвучена на прошедшей 12 июля встрече главы города с работниками КТТУ, основным лейтмотивом которой был поиск путей выхода из тяжелой кризисной ситуации, в которой оказалось самое крупное в городе транспортное предприятие.

В июне нынешнего года в Краснодаре из мастерских по ремонту городского транспорта уволили 47 человек, еще 50 вакансий было сокращено. Эту меру в мэрии Краснодара назвали временной и объяснили финансовыми трудностями, которые испытывает предприятие. 6 июля стало известно о том, что руководитель Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления Иван Полухин через 3 месяца после своего назначения внезапно написал заявление об отставке.

Активисты сообщества «Городские решения» рассказали, почему у транспортного предприятия возникли проблемы, и поделились вариантами выведения его из кризиса.