Региональные власти попросили у Росавиации дополнительные деньги на льготные билеты из Калининграда

По словам чиновницы, на 1 июля израсходовано почти 74% средств программы. Чтобы её выполнить в полном объеме придётся обращаться за дополнительным финансированием в федеральную структуру. В 2017 году на льготные перелёты в бюджет заложили 341 миллион рублей.
Программа субсидирования действует с 15 мая. Приобрести билеты по специальным ценам могут все жители России вне зависимости от региона проживания и возраста. Участие в программе льготных перевозок в 2017 году принимают семь авиакомпаний. «Аэрофлот — Российские авиалинии», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр», «Саратовские авиалинии», «Ред Вингс» и «Нордавиа».