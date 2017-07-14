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12:17 (мск), источник: Клопс.ru

Региональные власти попросили у Росавиации дополнительные деньги на льготные билеты из Калининграда

Власти Калининградской области обратились в Федеральное агентство воздушного транспорта для получения дополнительных денег на субсидированные билеты в Москву и Санкт-Петербург. Об этом во время оперативного совещания в пятницу, 14 июля, заявила врио министра развития инфраструктуры Елена Дятлова.

Источник: Клопс.ru

По словам чиновницы, на 1 июля израсходовано почти 74% средств программы. Чтобы её выполнить в полном объеме придётся обращаться за дополнительным финансированием в федеральную структуру. В 2017 году на льготные перелёты в бюджет заложили 341 миллион рублей.

Программа субсидирования действует с 15 мая. Приобрести билеты по специальным ценам могут все жители России вне зависимости от региона проживания и возраста. Участие в программе льготных перевозок в 2017 году принимают семь авиакомпаний. «Аэрофлот — Российские авиалинии», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр», «Саратовские авиалинии», «Ред Вингс» и «Нордавиа».

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