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11:26 (мск), источник: Калининград.Ru

Новый терминал в «Храброво» планируют открыть для пассажиров через неделю

Ввод в эксплуатацию правого крыла аэропорта «Храброво» запланировали на следующую неделю. Об этом на оперативном совещании в правительстве в пятницу, 14 июля, рассказала врио министра развития инфраструктуры Елена Дятлова.

Источник: Калининград.Ru

По её словам, в понедельник, 17 июля, контролирующие службы проверят готовность терминала к приёму пассажиров.

«Впервые это было сделано ещё в конце мая. Выявили ряд недостатков, которые мы устранили. Я надеюсь, что в понедельник мы получим положительное заключение. Затем день-два потребуется на ввод объекта в эксплуатацию и начнём потихоньку открывать для пассажиров», — рассказала Дятлова.

Как сообщил директор аэропорта Александр Корытный, в правое крыло переведут обслуживание прилетающих пассажиров и часть вылетающих, что позволит существенно сократить нагрузку на действующие сейчас площади.

«Если все пойдёт по плану, то уже на следующей неделе вы начнёте пассажиров переводить? Хорошо. Я попрошу Елену Ивановну Дятлову взять на личный ежедневный контроль ситуацию. Назначить прямо человека, который за это будет отвечать», — заявил Алиханов.

Руководство «Храброво» обещало открыть терминал для пассажиров 1 июня. Однако впоследствии в аэропорту заявили, что объект запущен в тестовом режиме. Как пояснили в пресс-службе, специалисты проверяют все системы, чтобы не допустить коллапсов. Для пассажиров терминал пообещали открыть через три-четыре недели. Сдать аэропорт под ключ планируют в марте 2018 года.

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