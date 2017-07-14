Новый терминал в «Храброво» планируют открыть для пассажиров через неделю

Источник: Калининград.Ru

По её словам, в понедельник, 17 июля, контролирующие службы проверят готовность терминала к приёму пассажиров.

«Впервые это было сделано ещё в конце мая. Выявили ряд недостатков, которые мы устранили. Я надеюсь, что в понедельник мы получим положительное заключение. Затем день-два потребуется на ввод объекта в эксплуатацию и начнём потихоньку открывать для пассажиров», — рассказала Дятлова.

Как сообщил директор аэропорта Александр Корытный, в правое крыло переведут обслуживание прилетающих пассажиров и часть вылетающих, что позволит существенно сократить нагрузку на действующие сейчас площади.

«Если все пойдёт по плану, то уже на следующей неделе вы начнёте пассажиров переводить? Хорошо. Я попрошу Елену Ивановну Дятлову взять на личный ежедневный контроль ситуацию. Назначить прямо человека, который за это будет отвечать», — заявил Алиханов.