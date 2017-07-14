СМИ узнали о возможном выходе Siemens из российского СП
Siemens рассматривает возможность выхода из совместных предприятий с российскими компаниями после скандала с поставкой газовых турбин в Крым.
Siemens рассматривает возможность выхода из совместных предприятий с российскими компаниями после скандала с поставкой газовых турбин в Крым.
Как сообщает журнал Wirtschafts Woche со ссылкой на свои источники, глава концерна Siemens Джо Кэзер рассматривает возможность выхода из совместного предприятия Siemens Gas Turbines Technologies с «Силовыми машинами», а также выхода из числа акционеров компании «Интеравтоматика», в которой немецкой компании принадлежат 45,7%.
Как сообщил собеседник издания, в Siemens создана специальная группа, которая обсуждает этот вопрос после скандала с поставками газовых турбин, созданных концерном, в Крым. В соответствии с санкциями Евросоюза немецкие компании не могут поставлять подобное оборудование на полуостров.
Впервые о том, что газовые турбины, которые могли быть созданы Siemens, оказались в Крыму, 5 июля сообщило агентство Reuters. В тот же день собеседник РБК рассказал, что у турбин при участии «Интеравтоматики» поменяли автоматику.
Спустя три дня Reuters сообщил о том, что подрядчиком для установки турбин на полуострове также стала «Интеравтоматика».
Позже компания «Технопромэкспорт» (дочка «Ростеха»), которой принадлежат 17,3% акций в «Интеравтоматике», сообщила, что турбины были закуплены на вторичном рынке и модернизированы на российских предприятиях.
Источники РБК заявили, что турбины для крымских электростанций были произведены на СП Siemens и «Силовых машин» в
10 июля Siemens сообщил, что турбины действительно были изготовлены, однако предназначались для поставки в Краснодарский край, а не в Крым. Более того, по данным Forbes, в контракте от 2015 года был прописан пункт о запрете на использование созданного на петербургском СП оборудования в Крыму.
11 июля Siemens подал иск против «Технопромэкспорта» с намерением вернуть отправленные на полуостров турбины.
13 июля в