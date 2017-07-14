СМИ узнали о возможном выходе Siemens из российского СП

Источник: Reuters

Как сообщает журнал Wirtschafts Woche со ссылкой на свои источники, глава концерна Siemens Джо Кэзер рассматривает возможность выхода из совместного предприятия Siemens Gas Turbines Technologies с «Силовыми машинами», а также выхода из числа акционеров компании «Интеравтоматика», в которой немецкой компании принадлежат 45,7%.

Как сообщил собеседник издания, в Siemens создана специальная группа, которая обсуждает этот вопрос после скандала с поставками газовых турбин, созданных концерном, в Крым. ​В соответствии с санкциями Евросоюза немецкие компании не могут поставлять подобное оборудование на полуостров.

Впервые о том, что газовые турбины, которые могли быть созданы Siemens, оказались в Крыму, 5 июля сообщило агентство Reuters. В тот же день собеседник РБК рассказал, что у турбин при участии «Интеравтоматики» поменяли автоматику.



Спустя три дня Reuters сообщил о том, что подрядчиком для установки турбин на полуострове также ​стала «Интеравтоматика».



Позже компания «Технопромэкспорт» (дочка «Ростеха»), которой принадлежат 17,3% акций в «Интеравтоматике», сообщила, что турбины были закуплены на вторичном рынке и модернизированы на российских предприятиях.

Источники РБК заявили, что турбины для крымских электростанций были произведены на СП Siemens и «Силовых машин» в Санкт-Петербурге, однако затем значительно переделаны на заводах «Ростеха». «Степень модернизации настолько велика, что продукция уже не может носить имя производителя, это другой продукт», — уверял собеседник РБК, близкий к участнику проекта.

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