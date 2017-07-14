В частных детсадах Красноярска увеличат количество бюджетных мест
За последнее время процедуру лицензирования прошли 12 частных учреждений, причём 8 из них — в течение текущего года.
За последнее время процедуру лицензирования прошли 12 частных учреждений, причём 8 из них — в течение текущего года.
Количество муниципальных мест в частных детских садах Красноярска увеличат до 3 200, сообщили в
С 2012 года в краевом центре построено и модернизировано более 40 детских садов и на сегодняшний день в городе работает 221 бюджетное дошкольное учреждение. Одновременно с этим в системе дошкольного образования развивается
На сегодня частные детские учреждения посещают 2 711 ребятишек. За время существования программы многие предприниматели расширили сеть учреждений, 13 владельцев частных садов открыли дополнительные филиалы. Сегодня многие частные дошкольные учреждения проявляют интерес к сотрудничеству с городскими властями. Одним из таких является детский центр «Умка». Накануне с его образовательными практиками и в целом с работой познакомился заместитель главы города Сергей Кочан.
«“Умке” 15 лет, мы работаем уже давно и одними из первых получили лицензию на образовательные услуги, вышли из подполья. Я считаю, это отличный пример для садиков, которые не учтены и находятся в квартирах. Что касается программы
Контракт заключается далеко не со всеми частными детскими садами, отмечают в мэрии. В конкурсную документацию включён целый ряд требований, ключевое из которых — комфортные условия пребывания воспитанников. После заключения контракта специалисты системно контролируют работу детского сада. Большая часть негосударственных учреждений, с которыми заключен контракт, расположена в районах плотной жилой застройки, что также играет важную роль в решении вопроса предоставления мест маленьким красноярцам.
«На сегодняшний день мы работаем с 76 частными детскими садами. Что важно — предприниматели стремятся лицензировать образовательные услуги. Так, за последнее время процедуру лицензирования прошли 12 учреждений, причём 8 из них — в течение текущего года. До конца лета будут подведены итоги конкурсов на приобретение в частных детских садах ещё порядка 500 мест, тем самым в новом учебном году более трёх тысяч ребятишек получат возможность посещать частные дошкольные учреждения», — отметил заместитель главы города Сергей Кочан.