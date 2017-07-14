На 10 миллиардов рублей больше получили новосибирские пенсионеры

Выделенная сумма превышает показатели января-июня 2016 года на 10 миллиардов рублей. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, сказалось осуществление в январе единовременной выплаты всем пенсионерам в размере 5 тысяч рублей. Во-вторых, произошла традиционная индексация пенсий в феврале и апреле.

И третий факт, это то, что в последние годы наблюдается постоянная тенденция роста количества пенсионеров. В органах ПФР по Новосибирской области сейчас состоят на учете уже более 818,3 тысячи пенсионеров. Из них большинство, 698,5 тысячи человек (91%), являются получателями страховой пенсии (по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца).

На сегодняшний день средний размер страховой пенсии в регионе составляет 12674 рубля:

— средний размер страховой пенсии по старости — 13294 рубля;

— средний размер страховой пенсии по инвалидности — 8460 рублей;

— средний размер страховой пенсии по случаю потери кормильца — 9658 рублей.

Напомним, что страховые пенсии в этом году назначены по новым правилам, с учетом заработанных индивидуальных пенсионных коэффициентов. Их количество, в свою очередь, зависит от размера официальной заработной платы и продолжительности стажа.

Помимо этого в регионе проживают свыше 73,5 тысячи получателей пенсии по государственному обеспечению, из них более 70,2 тысячи граждан получают социальную пенсию. Средний размер пенсии по гособеспечению составляет 9111 рублей.