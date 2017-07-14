На 10 миллиардов рублей больше получили новосибирские пенсионеры
Более 70 миллиардов рублей направили органы Пенсионного фонда по Новосибирской области на выплату пенсий и других соцвыплат в первом полугодии 2017 года, сообщает
Более 70 миллиардов рублей направили органы Пенсионного фонда по Новосибирской области на выплату пенсий и других соцвыплат в первом полугодии 2017 года, сообщает
Выделенная сумма превышает показатели
И третий факт, это то, что в последние годы наблюдается постоянная тенденция роста количества пенсионеров. В органах ПФР по Новосибирской области сейчас состоят на учете уже более 818,3 тысячи пенсионеров. Из них большинство, 698,5 тысячи человек (91%), являются получателями страховой пенсии (по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца).
На сегодняшний день средний размер страховой пенсии в регионе составляет 12674 рубля:
— средний размер страховой пенсии по старости — 13294 рубля;
— средний размер страховой пенсии по инвалидности — 8460 рублей;
— средний размер страховой пенсии по случаю потери кормильца — 9658 рублей.
Напомним, что страховые пенсии в этом году назначены по новым правилам, с учетом заработанных индивидуальных пенсионных коэффициентов. Их количество, в свою очередь, зависит от размера официальной заработной платы и продолжительности стажа.
Помимо этого в регионе проживают свыше 73,5 тысячи получателей пенсии по государственному обеспечению, из них более 70,2 тысячи граждан получают социальную пенсию. Средний размер пенсии по гособеспечению составляет 9111 рублей.
В последнее время участились случаи мошенничества с накопительной частью пенсий. Случается, что людей склоняют перевести свои накопления в негосударственные пенсионные фонды, не объясняя всех условий, а бывает, что деньги и вовсе исчезают неизвестно куда.