В Омск не пустили 20 тонн арбузов из Казахстана
Крупную партию арбузов пытались провезти в Омск без необходимых документов.
Крупную партию арбузов пытались провезти в Омск без необходимых документов.
Грузовик с партией арбузов весом 20 тонн был задержан специалистом регионального Россельхознадзора на ФКП «Исилькульский». Машина следовала из Казахстана в Омск.
При проверке документов выяснилось, что продукция перевозится без фитосанитарного сертификата, подтверждающего соответствие арбузов требованиям качества.
Перевозчик за такое нарушения был оштрафован, а партия арбузов была возвращена в Казахстан, сообщили в ведомстве.