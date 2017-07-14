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11:21 (мск), источник: СуперОмск

В Омск не пустили 20 тонн арбузов из Казахстана

Крупную партию арбузов пытались провезти в Омск без необходимых документов.

Грузовик с партией арбузов весом 20 тонн был задержан специалистом регионального Россельхознадзора на ФКП «Исилькульский». Машина следовала из Казахстана в Омск.

При проверке документов выяснилось, что продукция перевозится без фитосанитарного сертификата, подтверждающего соответствие арбузов требованиям качества.

Перевозчик за такое нарушения был оштрафован, а партия арбузов была возвращена в Казахстан, сообщили в ведомстве.

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