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11:16 (мск), источник: БЕЛТА

Китай поможет построить национальный футбольный стадион и бассейн в Минске

14 июля, Минск /Юлия Дыленок — БЕЛТА/. Китайская Народная Республика планирует выделить Беларуси технико-экономическую помощь на реализацию двух проектов — «Национальный футбольный стадион» и «Бассейн международного стандарта» в Минске. Об этом сообщил сегодня журналистам министр экономики Беларуси Владимир Зиновский по итогам встречи с делегацией Министерства коммерции Китая во главе с начальником отдела Департамента по оказанию помощи Ван Лигуем, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы договорились с китайскими партнерами, что в ближайшее время нам будет оказана технико-экономическая помощь по строительству большого национального футбольного стадиона и бассейна по международным стандартам. Сегодня мы подписали соглашение путем обмена письмами о начале финансового обоснования этих проектов. По нашим предположениям, на эти цели будет выделено 1,4 млрд юаней. Мы благодарны китайской стороне», — отметил Владимир Зиновский.

По его словам, на сегодняшний день Беларуси оказывается китайская технико-экономическая помощь на сумму более 2 млрд юаней. В частности, Владимир Зиновский констатировал успешную реализацию первого инфраструктурного проекта по развитию Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» — строительство системы электрификации. «Мы строим больницу в Боровлянах за счет технико-экономической помощи Китая, студенческое общежитие в Минске», — рассказал министр. Кроме того, в тесном взаимодействии с китайской стороной введены в эксплуатацию более 10 социальных домов. «Достигнуто взаимопонимание по реализации второго и третьего этапов данного проекта. Взаимодействие обеспечивается на всех уровнях — от районов до центральных органов власти Беларуси. Всего будет построено более 50 многоэтажных домов», — сказал Владимир Зиновский.

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