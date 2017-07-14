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13:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Вдоль МКАД запланировали построить 10 миллионов квадратных метров жилья

В течение ближайших десяти лет на прилегающих к МКАД территориях столичные власти намерены построить 10 миллионов квадратных метров жилья, сообщил ТАСС глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин в пятницу, 14 июля.

По его словам, реализация проекта будет осуществляться на внебюджетные средства.

Соответствующую документацию для строительства 12, 17 или 25-этажных домов разработают до конца года. Кроме нового жилья возле кольцевой появятся парки, велодорожки и спортивные объекты.

1 июля президент России Владимир Путин подписал закон о реновации жилья в Москве. Программа предусматривает снос нескольких тысяч пятиэтажных хрущевок (жители, которых проголосовали за переезд) и строительство на их месте новых жилых кварталов.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, реновация приведет к снижению цен на недвижимость в столице. Он объяснил необходимость масштабной перестройки не только обветшанием жилого фонда, но и тем, что в городе появляется катастрофически мало новых домов.

Справка
Главное о программе реновации московского жилья

Редакция проекта Новости.Mail.Ru кратко и наглядно отвечает на вопросы, волнующие жителей столичных пятиэтажек.

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