Вдоль МКАД запланировали построить 10 миллионов квадратных метров жилья

По его словам, реализация проекта будет осуществляться на внебюджетные средства.

Соответствующую документацию для строительства 12, 17 или 25-этажных домов разработают до конца года. Кроме нового жилья возле кольцевой появятся парки, велодорожки и спортивные объекты.

1 июля президент России Владимир Путин подписал закон о реновации жилья в Москве. Программа предусматривает снос нескольких тысяч пятиэтажных хрущевок (жители, которых проголосовали за переезд) и строительство на их месте новых жилых кварталов.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, реновация приведет к снижению цен на недвижимость в столице. Он объяснил необходимость масштабной перестройки не только обветшанием жилого фонда, но и тем, что в городе появляется катастрофически мало новых домов.