В Красноярском крае предпринимателя заподозрили в мошенничестве с отловом собак

Так, 41-летняя женщина в апреле 2016 года с администрацией района заключила контракт по отлову, содержанию, лечению, эвтаназии и утилизации безнадзорных животных, однако взятые на себя обязательства не выполнила. При этом подозреваемая отчиталась о проделанной работе — она внесла недостоверные сведения в документы. Полученные денежные средства в размере более 300 тыс. рублей она потратила на личные нужды.