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11:29 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Борис Дубровский торжественно вручил ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья

ЧЕЛЯБИНСК, 14 июля, ФедералПресс. Новый многоэтажный дом в Пласте торжественно введен в эксплуатацию. Туда заселятся сироты, переселенцы из аварийного жилья и льготники. Ключи новоселам вручил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Квартиры для 15 выпускников детских домов сдаются с чистовой отделкой по принципу «заезжай и живи», пишет пресс-служба губернатора Челябинской области.

Еще 13 квартир в доме предоставлены для переселенцев из аварийного жилья в рамках принятой по поручению президента РФ Владимира Путина областной программы.

До этого с первой очереди дома квартиры получили 50 семей льготников.

Губернатор поздравил новоселов с этим счастливым событием: «Новоселье — это праздник реализованной мечты. Желаю, чтобы в этом доме было счастье, мир, звучал детский смех. Вводом этого дома мы завершаем программу переселения, задачу, которую поставил президент страны Владимир Владимирович Путин — ликвидировать аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2012 года. В целом по области мы также идем к завершению этой задачи».

Борис Дубровский контролирует, чтобы поручение Путина по переселению граждан из ветхого жилья исполнялось со всей ответственностью. Много внимания также уделяют тому, чтобы детям-сиротам было где жить. На эти цели губернатор выделено более, чем 500 миллионов рублей. За первую половину 2017 года новоселье отпраздновали 270 сирот.

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