Борис Дубровский торжественно вручил ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья

Квартиры для 15 выпускников детских домов сдаются с чистовой отделкой по принципу «заезжай и живи», пишет пресс-служба губернатора Челябинской области.

Еще 13 квартир в доме предоставлены для переселенцев из аварийного жилья в рамках принятой по поручению президента РФ Владимира Путина областной программы.

До этого с первой очереди дома квартиры получили 50 семей льготников.

Губернатор поздравил новоселов с этим счастливым событием: «Новоселье — это праздник реализованной мечты. Желаю, чтобы в этом доме было счастье, мир, звучал детский смех. Вводом этого дома мы завершаем программу переселения, задачу, которую поставил президент страны Владимир Владимирович Путин — ликвидировать аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2012 года. В целом по области мы также идем к завершению этой задачи».