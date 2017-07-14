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11:31 (мск), источник: Новости Перми

Центральную дамбу сделали четырехполосной

Чтобы увеличить пропускную способность, на ул. Революции изменили схему движения.

Источник: Новости Перми

Теперь автомобилисты по Средней дамбе будут двигаться по четырем полосам от бульвара Гагарина по Революции. Временная разметка нанесена оранжевым цветом.

По информации администрации Перми, это временная мера до открытия Северной дамбы. Однако, если новая схема окажется удобной, тогда ее сделают на постоянной основе.

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