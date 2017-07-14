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11:35 (мск), источник: Коммерсантъ

В Пермском крае почти вдвое увеличилась задолженность по зарплате

Задолженность по заработной плате в Пермском крае по состоянию на 1 июля 2017 года сложилась в размере 15,7 млн руб.

По сравнению с 1 июня 2017 года сумма просроченной задолженности увеличилась на 90,0%, сообщает Пермьстат.

Наибольший объем просроченной задолженности по заработной плате приходился на организации сельского хозяйства (46,9% от общей суммы задолженности).

Вся имеющаяся задолженность образовалась из-за отсутствия собственных средств в организациях. Численность работников, перед которыми организации имеют просроченную задолженность по заработной плате, составила 1244 человека.

В расчете на одного работника сумма просроченной задолженности составляет 12,6 тыс. руб. Просроченную задолженность по заработной плате имели организации шести муниципальных образований края. Наибольшая сумма задолженности сложилась по Краснокамскому муниципальному району.

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