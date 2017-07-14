В Пермском крае почти вдвое увеличилась задолженность по зарплате
Задолженность по заработной плате в Пермском крае по состоянию на 1 июля 2017 года сложилась в размере 15,7 млн руб.
Задолженность по заработной плате в Пермском крае по состоянию на 1 июля 2017 года сложилась в размере 15,7 млн руб.
По сравнению с 1 июня 2017 года сумма просроченной задолженности увеличилась на 90,0%, сообщает Пермьстат.
Наибольший объем просроченной задолженности по заработной плате приходился на организации сельского хозяйства (46,9% от общей суммы задолженности).
Вся имеющаяся задолженность образовалась
В расчете на одного работника сумма просроченной задолженности составляет 12,6 тыс. руб. Просроченную задолженность по заработной плате имели организации шести муниципальных образований края. Наибольшая сумма задолженности сложилась по Краснокамскому муниципальному району.