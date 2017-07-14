В Пермском крае почти вдвое увеличилась задолженность по зарплате

По сравнению с 1 июня 2017 года сумма просроченной задолженности увеличилась на 90,0%, сообщает Пермьстат.

Наибольший объем просроченной задолженности по заработной плате приходился на организации сельского хозяйства (46,9% от общей суммы задолженности).

Вся имеющаяся задолженность образовалась из-за отсутствия собственных средств в организациях. Численность работников, перед которыми организации имеют просроченную задолженность по заработной плате, составила 1244 человека.