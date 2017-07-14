В Ростовской области в кондитерских изделиях нашли бактерии группы кишечной палочки и плесень

Как говорится в сообщении, в число производителей кондитерских изделий, продукция которых оказалась некачественной, попали ОАО «Хлебпром», Челябинск (пирожное «Колечки оригинальные»), ООО «Татьяна», Воронеж (пирожное бисквитное «Любовник»), ООО ТД «Торты», Республика Татарстан (пирожные заварные «Профитроли ассорти»), АО «Тандер», Ростов-на-Дону, магазин «Магнит» (пирожное корзиночка «Фруктовое лукошко»), ООО «Метрополис», Краснодарский край (пирожные «Пьяная вишня»), пекарня «Тихий Дон», Ростов-на-Дону (эклер с йогуртово-малиновым кремом), кондитерская «Итальянский квартал», Ростов-на-Дону (корзиночка с белковым кремом).

«Потребителям следует быть особо внимательными при приобретении кондитерских изделий летом, поскольку в этот период продукция может быстро испортиться. Именно поэтому необходимо обращать особое внимание на срок годности и условия хранения. Также не стоит забывать о праве любого покупателя ознакомиться с документами, подтверждающими качество и происхождение продуктов питания. По требованию потребителя представители магазина должны предоставить декларацию о соответствии продукции», — отметила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.