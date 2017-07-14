Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зеленский высказался про украинские санкции к артистам РФ за Крым
Кофе продлевает жизнь
В РФ отреагировали на условия США по возврату дипсобственности
В России набирает популярность нoвый вид жилищного мошенничествa
В моду вошли необычные летние туфли (фото)
«Суд признал, что я предприниматель» Первые слова бизнесмена Сергея Полонского после освобождения
Кожевникова рассказала, почему ей не хотели дать главную роль
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
30-летняя Самбурская снялась в откровенной фотоссессии - СМИ
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
В моду вошли необычные летние туфли (фото)
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
CМИ рассказали, как в Литве возмутились «Советским пломбиром»
СМИ опубликовали кадры обновленного авиаполка РФ
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
12«Мать Ганга»
12:24 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области в кондитерских изделиях нашли бактерии группы кишечной палочки и плесень

Департамент потребительского рынка Ростовской области проверил кондитерскую продукцию, которая продается в магазинах региона. В итоге в 7 из 11 образцов эксперты обнаружили бактерии группы кишечной палочки, дрожжи и плесень, сообщили в департаменте.

Как говорится в сообщении, в число производителей кондитерских изделий, продукция которых оказалась некачественной, попали ОАО «Хлебпром», Челябинск (пирожное «Колечки оригинальные»), ООО «Татьяна», Воронеж (пирожное бисквитное «Любовник»), ООО ТД «Торты», Республика Татарстан (пирожные заварные «Профитроли ассорти»), АО «Тандер», Ростов-на-Дону, магазин «Магнит» (пирожное корзиночка «Фруктовое лукошко»), ООО «Метрополис», Краснодарский край (пирожные «Пьяная вишня»), пекарня «Тихий Дон», Ростов-на-Дону (эклер с йогуртово-малиновым кремом), кондитерская «Итальянский квартал», Ростов-на-Дону (корзиночка с белковым кремом).

«Потребителям следует быть особо внимательными при приобретении кондитерских изделий летом, поскольку в этот период продукция может быстро испортиться. Именно поэтому необходимо обращать особое внимание на срок годности и условия хранения. Также не стоит забывать о праве любого покупателя ознакомиться с документами, подтверждающими качество и происхождение продуктов питания. По требованию потребителя представители магазина должны предоставить декларацию о соответствии продукции», — отметила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

О выявленных недостатках департамент уже проинформировал управления Роспотребнадзора тех субъектов РФ, где производятся некачественные товары. Кроме того, информационные письма направлены в предприятия. Добавим, что результаты исследований касаются только конкретных образцов кондитерских изделий, представленных на экспертизу, а не всей аналогичной продукции этих предприятий-изготовителей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
МИД сообщил, что США не пускают новых российских дипломатов
СМИ: Siemens задумалась о выходе из активов в России
В Нижнем Тагиле отчитались о выплатах по задержанным зарплатам
Минздрав предложил наказывать за уклонение от диспансеризации
Священник раскрыл тайну красной коробки в автомобиле Путина
Депутаты предложили считать финансовый кризис форс-мажором
Ракета «Союз» вывела на орбиту рекордное количество спутников
Спорт
Межсезонье: «Динамо» — чемпион, «Зенит» — последний Подводим итоги выступления клубов РФПЛ в товарищеских матчах в рамках подготовки к новому сезону
Авто
Премьера кроссовера Jaguar E-Pace: онлайн-трансляция «Авто Mail.Ru» ведёт очередную прямую трансляцию: сегодня редактор Вадим Гагарин внимательно следит за премьерой нового кроссовера Jaguar
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Прилучный в образе школьника: съемки сериала «Желтый глаз тигра» Звезда «Мажора» вместе с Екатериной Шпицей, Ильей Любимовым и другими популярными актерами принимают участие в новом остросюжетном проекте «Первого канала» — смотрите репортаж
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Спрос на апартаменты в Петербурге подскочил в два раза
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Сергей Шнуров и его жена рассказали, почему у них нет детей Семейному счастью звездной пары мешает квартирный вопрос.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь