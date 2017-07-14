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12:25 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи не пустили партию рыбы из Абхазии, продукцию признали опасной

В пограничном пункте пропуска в Сочи сотрудники Россельхознадзора обнаружили в ручной клади гражданки, следовавшей из Абхазии, 145,6 кг рыбы неизвестного происхождения.

Источник: Вести Сочи

У продукции отсутствовала маркировка, а перевозилась она с нарушением условий транспортировки. Ветеринарные сопроводительные документы женщина предоставить не смогла. Рыба была признана некачественной и опасной для употребления и была возвращена на территорию Абхазии.

Россельхознадзор напоминает, что ветеринарные сопроводительные документы характеризуют территориальное и видовое происхождение продукции, устанавливают ее качество и безопасность для использования в пищу. Их отсутствие является грубым нарушением ветеринарного законодательства.

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