В Сочи не пустили партию рыбы из Абхазии, продукцию признали опасной
В пограничном пункте пропуска в Сочи сотрудники Россельхознадзора обнаружили в ручной клади гражданки, следовавшей из Абхазии, 145,6 кг рыбы неизвестного происхождения.
В пограничном пункте пропуска в Сочи сотрудники Россельхознадзора обнаружили в ручной клади гражданки, следовавшей из Абхазии, 145,6 кг рыбы неизвестного происхождения.
У продукции отсутствовала маркировка, а перевозилась она с нарушением условий транспортировки. Ветеринарные сопроводительные документы женщина предоставить не смогла. Рыба была признана некачественной и опасной для употребления и была возвращена на территорию Абхазии.
Россельхознадзор напоминает, что ветеринарные сопроводительные документы характеризуют территориальное и видовое происхождение продукции, устанавливают ее качество и безопасность для использования в пищу. Их отсутствие является грубым нарушением ветеринарного законодательства.