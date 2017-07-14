В Волгоградскую область незаконно ввезли подкарантинную продукцию
О том, что овес нелегален, предприниматель «забыл» известить Управление Россельхознадзора.
О том, что овес нелегален, предприниматель «забыл» известить Управление Россельхознадзора.
Как сообщает порталу «VOLGOGRADRU» ведущий специалист по связям с общественностью и СМИ Светлана Гиченкова, предприниматель Максимов В. А. не известил Управление Россельхознадзора о прибытии подкарантинной продукции — семян овса для посева (сорт «Яков» в количестве 15 тонн). Согласно карантинному сертификату отправителем является: ЗАО «Агрофирма Павловская Нива», Воронежская область, г. Павловск.
В то же время в соответствии с ФЗ «О карантине растений» от
В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении.