В Волгоградскую область незаконно ввезли подкарантинную продукцию

Как сообщает порталу «VOLGOGRADRU» ведущий специалист по связям с общественностью и СМИ Светлана Гиченкова, предприниматель Максимов В. А. не известил Управление Россельхознадзора о прибытии подкарантинной продукции — семян овса для посева (сорт «Яков» в количестве 15 тонн). Согласно карантинному сертификату отправителем является: ЗАО «Агрофирма Павловская Нива», Воронежская область, г. Павловск.

В то же время в соответствии с ФЗ «О карантине растений» от 21.07.2014 № 206-ФЗ граждане, юридические лица, которые имеют в собственности, во владении, в пользовании, в аренде подкарантинные объекты или осуществляют производство (в том числе переработку), ввоз и вывоз из Российской Федерации, хранение, перевозку и реализацию подкарантинной продукции, обязаны немедленно извещать федеральный орган исполнительной власти о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме.