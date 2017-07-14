НБУ признал неплатежеспособным банк «Новый»
Размер регулятивного капитала банка был меньше одной трети от минимального уровня.
Размер регулятивного капитала банка был меньше одной трети от минимального уровня.
Национальный банк Украины 13 июля отнес ПАО «Акционерный коммерческий банк «Новый» (Днепр) к категории неплатежеспособных. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Ранее собрание акционеров банка приняли решение о прекращении осуществления банковской деятельности и предоставили соответствующий план в Нацбанк.
Размер регулятивного капитала банка «Новый» по состоянию на 12 июля 2017 г. был меньше одной трети от минимального уровня.
Как сообщалось, НБУ отнес «Диамантбанк» к категории неплатежеспособных.