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11:43 (мск), источник: 112.ua

НБУ признал неплатежеспособным банк «Новый»

Размер регулятивного капитала банка был меньше одной трети от минимального уровня.

Источник: 112.ua

Национальный банк Украины 13 июля отнес ПАО «Акционерный коммерческий банк «Новый» (Днепр) к категории неплатежеспособных. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Ранее собрание акционеров банка приняли решение о прекращении осуществления банковской деятельности и предоставили соответствующий план в Нацбанк.

Размер регулятивного капитала банка «Новый» по состоянию на 12 июля 2017 г. был меньше одной трети от минимального уровня.

Как сообщалось, НБУ отнес «Диамантбанк» к категории неплатежеспособных.

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