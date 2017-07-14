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11:57 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Прожиточный минимум в Новосибирской области вырос на 500 рублей

Минимальные расходы трудоспособного населения Новосибирска составляют 11,8 тысяч рублей, подсчитали статистики.

Прожиточный минимум в Новосибирской области вырос на 500 рублей, об этом свидетельствуют данные постановления на сайте правительства НСО.

Во II квартале 2017 года в расчете на душу населения уровень прожиточного минимума составит 11 159 рублей (рост на 576 рублей), по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения — 11 854 рублей (рост на 621 рубля), для пенсионеров — 8 950 рублей (рост на 447 рублей), для детей — 11 545 рублей (рост на 580 рублей).

Напомним, в I квартале 2017 года в расчете на душу населения уровень прожиточного минимума составлял 10 583 рубля, по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения — 11 233 рубля, для пенсионеров — 8 503 рубля, для детей — 10 965 рубля.

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