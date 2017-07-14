Прожиточный минимум в Новосибирской области вырос на 500 рублей
Минимальные расходы трудоспособного населения Новосибирска составляют 11,8 тысяч рублей, подсчитали статистики.
Минимальные расходы трудоспособного населения Новосибирска составляют 11,8 тысяч рублей, подсчитали статистики.
Прожиточный минимум в Новосибирской области вырос на 500 рублей, об этом свидетельствуют данные постановления на сайте правительства НСО.
Во II квартале 2017 года в расчете на душу населения уровень прожиточного минимума составит 11 159 рублей (рост на 576 рублей), по основным
Напомним, в I квартале 2017 года в расчете на душу населения уровень прожиточного минимума составлял 10 583 рубля, по основным