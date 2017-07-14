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12:05 (мск), источник: Baikal-info.ru

Ассамблея начальников железных дорог проходит в Иркутске

Президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров открыл работу XIII Ассамблеи начальников железных дорог.

XIII ассамблею начальников железных дорог открыли в Иркутске 14 июля 2017 года президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров, губернатор Иркутской области Сергей Левченко и временно исполняющий обязанности главы Республики Бурятия Алексей Цыденов. Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги, участникам ассамблеи предстоит рассмотреть перспективы развития полигонных технологий управления движением, основные направления развития холдинга в долгосрочной перспективе, а также вопросы экологической безопасности на транспорте.

Открывая ассамблею, Олег Белозёров подчеркнул значение конструктивного взаимодействия власти и бизнеса для успешного социально-экономического развития субъектов федерации. По его словам, одним из направлений работы, где особенно важна роль региональных властей, является развитие вокзалов. На условиях софинансирования с регионами холдинг последовательно реализует проекты создания транспортно-пересадочных узлов. Муниципальным и региональным органам власти необходимо активнее формировать предложения по развитию и благоустройству привокзальных территорий, обновлять схемы комплексного транспортного обслуживания.

«Наша общая задача — превратить вокзалы не просто в полноценные транспортно-пересадочные узлы, а в точки притяжения, полноправный элемент городской среды, — сказал президент ОАО “РЖД”. — Мы видим значительный потенциал в развитии пассажирских перевозок через их сопряжение с автобусными перевозками по принципу “от двери до двери” и с едиными билетами. Пилотный проект запущен в Нижегородской области, и мы готовы реализовать аналогичные проекты в местностях, прилегающих к БАМу и Транссибу».

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