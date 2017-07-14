Ассамблея начальников железных дорог проходит в Иркутске

XIII ассамблею начальников железных дорог открыли в Иркутске 14 июля 2017 года президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров, губернатор Иркутской области Сергей Левченко и временно исполняющий обязанности главы Республики Бурятия Алексей Цыденов. Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги, участникам ассамблеи предстоит рассмотреть перспективы развития полигонных технологий управления движением, основные направления развития холдинга в долгосрочной перспективе, а также вопросы экологической безопасности на транспорте.

Открывая ассамблею, Олег Белозёров подчеркнул значение конструктивного взаимодействия власти и бизнеса для успешного социально-экономического развития субъектов федерации. По его словам, одним из направлений работы, где особенно важна роль региональных властей, является развитие вокзалов. На условиях софинансирования с регионами холдинг последовательно реализует проекты создания транспортно-пересадочных узлов. Муниципальным и региональным органам власти необходимо активнее формировать предложения по развитию и благоустройству привокзальных территорий, обновлять схемы комплексного транспортного обслуживания.