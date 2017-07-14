Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Интимная пластика в Великобритании помолодела
5 дворцов и особняков, которые стоит увидеть
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
Что Путин подарил на свадьбу Овечкину и Шубской
«Нуреев» прыгнул в историюБалетный критик Татьяна Кузнецова посмотрела размещенные в Сети фрагменты опального спектакля
Зеленский высказался про украинские санкции к артистам РФ за Крым
СМИ: в России произойдет замена денег
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Трамп рассказал, что было бы с США, если бы победила Клинтон
СМИ: 30-летняя Самбурская сделала откровенные фото
В моду вошли необычные летние туфли (фото)
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Полонского признали виновным в афере и отпустили
Фоторепортажи
12«Мать Ганга»
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
14:05 (мск), источник: Ежедневник.by

Аналитики Moody’s спрогнозировали белорусской экономике рецессию

Moody’s прогнозирует дальнейшее падение реального ВВП Беларуси в 2017 году. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте рейтингового агентства.

Источник: Ежедневник.by

В то же время эксперты полагают, что темпы сокращения экономики будут гораздо слабее, чем в два предыдущих года, благодаря возобновлению объемов экспорта нефтепродуктов и экономическому восстановлению России, которая является крупнейшим торговым партнером, пишет Myfin.by.

Moody’s сохраняет рейтинг Беларуси на уровне Caa1 со стабильным прогнозом, сказано в пресс-релизе.

Читайте также
Лукашенко отмечает выгодную для Беларуси ситуацию, связанную с подъемом мировой экономики

Главными сильными сторонами нашей страны являются диверсифицированная и индустриализованная экономика, а также относительно высокий доход на душу населения.

Однако кредитоспособность сдерживает постоянная внешняя уязвимость, свидетельство которой — малый объем активов в валюте и зависимость от зарубежной финансовой поддержки.

«Беларусь близка к получению достаточных внешних средств для рефинансирования или уплаты валютных обязательств на следующие 18 месяцев, включая 800 млн долларов по евробондам в январе 2018-го», — считает старший вице-президент Moody’s Кристин Линдоу.

Страна урегулировала спор с Россией по ценам импорта нефти для своих НПЗ, выплатила связанные с этим задолженности и должна получить до 1 млрд двусторонних займов.

Соответственно, Moody’s не ожидает более, что Беларусь будет искать участия в программе МВФ, говорится в пресс-релизе.

Вдобавок страна только что разместила двухтраншевый пакет евробондов на 1,4 млрд долларов и получит финальные транши двухмиллиардного кредита ЕФСР.

И все же позиция Беларуси по внешней ликвидности слаба и есть значительные условные обязательства, связанные с занимающим большую долю госсектором. Превалирующая часть госдолга номинирована в иностранной валюте, даже облигации, размещенные на внутреннем рынке, отмечает Moody’s.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сделано в Беларуси. Агропромышленный комплекс: агрогородки всея Беларуси
МИД сообщил, что США не пускают новых российских дипломатов
СМИ: Siemens задумалась о выходе из активов в России
Сенатор обосновал разрыв между зарплатами депутатов и учителей
Минздрав предложил наказывать за уклонение от диспансеризации
Священник раскрыл тайну красной коробки в автомобиле Путина
Депутаты рассказали, как можно помочь заемщикам закрыть ипотеку
Минобороны опубликовало документы о грузино-осетинском конфликте
Спорт
Стал известен соперник ЦСКА в квалификации Лиги чемпионов Российский ЦСКА сыграет с греческим АЕКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу сезона-2017/18
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Прилучный в образе школьника: съемки сериала «Желтый глаз тигра» Звезда «Мажора» вместе с Екатериной Шпицей, Ильей Любимовым и другими популярными актерами принимают участие в новом остросюжетном проекте «Первого канала» — смотрите репортаж
Недвижимость
5 волшебных свойств синего цвета в интерьере
Названы самые комфортные для жизни российские города
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
Переселенцам из хрущевок готовят налоговые льготы
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Близнецы родились через 4 месяца после смерти мозга матери Бразильские врачи в течение рекордных 123 дней поддерживали жизнь малышей в матке женщины.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь