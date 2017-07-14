Назаров рассказал о воскрешении строительства «Омск-Федоровки»
Губернатор Омской области заявил, что переговоры с компанией «Новапорт» сейчас в активной стадии.
Губернатор Омской области заявил, что переговоры с компанией «Новапорт» сейчас в активной стадии.
Сегодня, 14 июля губернатор Омской области Виктор Назаров прокомментировал сенсационное заявление главы крупного аэропортового холдинга «Новапорт», заявившего накануне о готовности проинвестировать строительство «Омск-Федоровки».
Проект воздушных ворот города не могут реализовать уже много лет. И вот, наконец, нашелся инвестор.
Подробности нового проекта глава региона раскрывать не стал.
Виктор Назаров, губернатор Омской области:
— Переговоры с компанией «Новапорт» ведутся, мы встречались с Романом Троценко. Этот процесс сейчас в работе. Сегодня инвестор оценивает техническое состояние «Омск-Федоровки», свои возможности. Еще задача — увязать это с планами федералов. Как только «Новапорт» готов будет подписать соглашение, мы выйдем с
Отметим, что ранее сообщалось, строить аэропорт «Омск-Федоровка» планируется на другой площадке. «Новапорт» готов потратить на это 11 миллиардов рублей.
Следует добавить, что «Новапорт» — большая компания, вхождение в которую могло бы удешевить авиаперевозки и сделать Омск зоной субсидированных маршрутов.