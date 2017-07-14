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12:48 (мск), источник: Om1.ru

Назаров рассказал о воскрешении строительства «Омск-Федоровки»

Губернатор Омской области заявил, что переговоры с компанией «Новапорт» сейчас в активной стадии.

Сегодня, 14 июля губернатор Омской области Виктор Назаров прокомментировал сенсационное заявление главы крупного аэропортового холдинга «Новапорт», заявившего накануне о готовности проинвестировать строительство «Омск-Федоровки».

Проект воздушных ворот города не могут реализовать уже много лет. И вот, наконец, нашелся инвестор.

Подробности нового проекта глава региона раскрывать не стал.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Переговоры с компанией «Новапорт» ведутся, мы встречались с Романом Троценко. Этот процесс сейчас в работе. Сегодня инвестор оценивает техническое состояние «Омск-Федоровки», свои возможности. Еще задача — увязать это с планами федералов. Как только «Новапорт» готов будет подписать соглашение, мы выйдем с пресс-конференцией.

Отметим, что ранее сообщалось, строить аэропорт «Омск-Федоровка» планируется на другой площадке. «Новапорт» готов потратить на это 11 миллиардов рублей.

Следует добавить, что «Новапорт» — большая компания, вхождение в которую могло бы удешевить авиаперевозки и сделать Омск зоной субсидированных маршрутов.

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