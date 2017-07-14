Стоимость билетов на EXPO-2017 изменилась 

Источник: Tengrinews

Изначально на выставку продавали четыре типа основных билетов: билет буднего дня с фиксированной датой за 4 тысяч тенге, с открытой датой — за 6 тысяч тенге, билет выходного дня с фиксированной датой за 6 тысяч тенге и такой же с открытой датой за 8 тысяч тенге.

«Теперь мы оставляем всего два типа билетов — билет в любой день с открытой датой за 6 тысяч тенге и с фиксированной датой за 4 тысячи тенге. Таким образом, у нас не будет билетов выходного дня. Остались обычные билеты и вечерние по 2 тысячи тенге. При этом скидки для определенных категорий граждан сохраняются. К примеру, школьники и пенсионеры могу зайти всего за 1000 тенге (вечером)», — сообщил директор департамента коммерциализации АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Даулет Еркимбаев.

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У тех категорий посетителей, которые уже приобрели билеты выходного дня с фиксированной датой до введения нового продукта, по словам Еркимбаева, есть возможность купить второй билет по новой программе, доплатив всего 2 тысячи тенге. Купленные билеты с открытой датой организаторы также перепрограммировали. Теперь этот билет позволяет дважды пройти на территорию выставки, как в тот же день, так и в любой последующий, что раньше было невозможно.

«В продаже имеются абонементы (на многоразовое посещение выставки — прим. автора). Изначальная стоимость абонементов составляла 50 тысяч тенге. Учитывая, что почти половина выставки уже прошла, мы объявляем распродажу на данные абонементы и с завтрашнего дня они будут стоит 25 тысяч тенге. На абонементы распространяются все льготные скидки», — отметил Еркимбаев.