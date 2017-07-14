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13:20 (мск), источник: dostup1.ru

Опрессовка на ЧТЗ охватит больше домов, чем планировалось

В шестой этап подготовки теплосетей к новому отопительному сезону внесены дополнения.

Шестой этап опрессовки в Челябинске претерпел изменения — на ЧТЗ под отключение воды попадет больше домов, чем планировалось, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В общей сложности горячая вода будет отключена в 915 жилых домах, 50 детских садах, 39 учебных заведениях и 39 лечебных учреждениях.

Как отмечают в управлении ЖКХ администрации Челябинска, максимальный срок отключения — две недели. Однако не исключено, что горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Со списком адресов жилых домов и учреждений можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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