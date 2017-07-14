Реальные доходы волгоградцев упали на 7,1%
Реальные денежные доходы жителей Волгоградской области снизились на 7,1% в
Реальные денежные доходы жителей Волгоградской области снизились на 7,1% в
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном органе государственной статистики, номинальные денежные доходы, полученные населением области в январе — мае прошлого года после первого этапа разработки данных, согласованной с Росстатом, составили 243,6 миллиарда рублей и уменьшились по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 3,3%.
Напомним, что средняя зарплата по региону за 2016 год составила 27 508 рублей, а стоимость потребительской корзины — 13 339 рублей.