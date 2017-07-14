Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп хотел вступить в сговор с Путиным
Кофе продлевает жизнь
Эксперт рассказал, чем грозит России скандал с турбинами Siemens
В России набирает популярность нoвый вид жилищного мошенничествa
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
Бунт природы — климатическая война с человечеством Изменения глобального климата: естественный процесс или влияние геоинженерных технологий?
Шэрон Стоун отреагировала на слова Мадонны о ее «бездарности»
Прилучный, Глинников, Заворотнюк и другие на презентации НТВ
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
30-летняя Самбурская снялась в откровенной фотоссессии - СМИ
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
Дочка Тины Канделаки затмила всех на модной вечеринке (фото)
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Полонского признали виновным в афере и отпустили
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
12Щиты Венесуэлы
15:30 (мск), источник: АиФ Волгоград

Реальные доходы волгоградцев упали на 7,1%

Реальные денежные доходы жителей Волгоградской области снизились на 7,1% в январе-мае 2017 года.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном органе государственной статистики, номинальные денежные доходы, полученные населением области в январе — мае прошлого года после первого этапа разработки данных, согласованной с Росстатом, составили 243,6 миллиарда рублей и уменьшились по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 3,3%.

Напомним, что средняя зарплата по региону за 2016 год составила 27 508 рублей, а стоимость потребительской корзины — 13 339 рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Что стало со Штирлицем и почему Семенов ссорился с режиссером «17 мгновений весны»
МИД сообщил, что США не пускают новых российских дипломатов
СМИ: Siemens задумалась о выходе из активов в России
Сенатор объяснил, почему депутат получает больше учителя и врача
NBC узнал о встрече бывшего агента спецслужб СССР с сыном Трампа
Сбербанк столкнулся со случаями вброса фальшивок в банкоматы
Депутаты рассказали, как можно помочь заемщикам закрыть ипотеку
Минобороны опубликовало документы о грузино-осетинском конфликте
Спорт
Представление соперника ЦСКА по третьему раунду Лиги чемпионов ЦСКА встретится с греческим клубом АЕК из Афин в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Шэрон Стоун отреагировала на слова Мадонны о ее «бездарности» В опубликованном прессой письме певица назвала актрису «ужасно бездарной»
Недвижимость
5 волшебных свойств синего цвета в интерьере
Названы самые комфортные для жизни российские города
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
Переселенцам из хрущевок готовят налоговые льготы
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Ксения Собчак и Максим Виторган растрогали соцсети семейным снимком Звездная пара с 7-месячным сыном отдыхает на побережье Средиземного моря.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь