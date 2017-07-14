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13:29 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске строят автобан вместо грунтовки

Расстояние между ОбьГЭС и Верх-Тулой проезжать можно будет за считанные минуты.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске строят дорогу, по которой можно будет проехать от ОбьГЭСа до Верх-Тулы за шесть минут.

Раньше микрорайон гидростроителей и поселок Верх-Тула связывала разбитая грунтовка. Летом там были ухабы и пыль столбом. Весной и осенью — слякоть. Несмотря на это, дорогой активно пользуются жители ОбьГЭСа и близлежащих районов, которым надо попасть в Ордынское, Толмачево и Омск. Этим летом вместо «партизанской тропы» появится асфальтированная трасса с освещением, развязками, дорожными знаками и пешеходными тротуарами в районе жилой зоны.

«Мы уже выполнили подготовительные работы на 90%. На следующей неделе начнем укладывать асфальт. Всю дорогу сдадим к середине сентября», — сообщил руководитель компании-подрядчика Дмитрий ХАРЛАНОВ. Новая дорога — повод для радости не только владельцам личных автомобилей, но и пользователям общественного транспорта. Здесь будут ходить автобусы.

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