В Новосибирске строят автобан вместо грунтовки

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске строят дорогу, по которой можно будет проехать от ОбьГЭСа до Верх-Тулы за шесть минут.

Раньше микрорайон гидростроителей и поселок Верх-Тула связывала разбитая грунтовка. Летом там были ухабы и пыль столбом. Весной и осенью — слякоть. Несмотря на это, дорогой активно пользуются жители ОбьГЭСа и близлежащих районов, которым надо попасть в Ордынское, Толмачево и Омск. Этим летом вместо «партизанской тропы» появится асфальтированная трасса с освещением, развязками, дорожными знаками и пешеходными тротуарами в районе жилой зоны.