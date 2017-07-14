Омичи недоплатили за тепло больше 2 млрд рублей

2 млрд 51 млн рублей составляет долг омских потребителей за тепло перед АО «Омск РТС». На 1 июля 1,5 млрд рублей задолжали частные потребители и только 530 млн — юрлица, — пишет «Омскрегион».

В итоге сумма долга жителей области, относительно данных аналогичного периода прошлого года, выросла на 14,21%, организаций — на 41,03%. Среди последних самыми нерадивыми должниками оказываются бюджетные организации. Они задолжали 194,5 млн рублей.

На втором месте — ТСЖ, ЖСК и УК, которые по договору с ресурсоснабжающими организациями сами осуществляют сбор денег у населения. Они недоплатили больше 90 млн. В тройку входят и строительные компании с долговыми обязательствами за тепло превышающими 48 млн рублей.