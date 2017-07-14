Алиханов рассказал о замечаниях комиссии Ростехнадзора по реконструкции аэропорта «Храброво»

«Было порядка 12 замечаний комиссии, основные были связаны с работой системы охлаждения воздуха. Я так понимаю, что коллеги всё сделали. Во вторник должна была начаться проверка всех этих монтажных работ. Хотя временная система охлаждения воздуха была, вполне хорошо было. Единственное место, где ощущалось, что что-то не так, — это наверху под куполом. Сейчас всё устранено», — подчеркнул глава региона.