Движение троллейбусов в Металлургическом районе закрыто до 17 июля
Движение закроют
Движение закроют
В Металлургическом районе Челябинска закроют движение троллейбусов; причина ограничений — дорожные работы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
«Работы по укладке дорожного покрытия идут по Шоссе Металлургов, в районе перекрестка улиц Мира и Румянцева продолжается строительство канализационного коллектора. В этой связи движение троллейбусов закрыто до восьми вечера 17 июля», — говорится в сообщении.
Троллейбусы № 7 направляются по маршруту «АМЗ — улица Черкасская». Троллейбусы № 14 следует по маршруту «ПКиО — Братьев Кашириных — улица Черкасская»; № 15 — «улица Молдавская — улица Черкасская».