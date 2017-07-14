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13:53 (мск), источник: dostup1.ru

Движение троллейбусов в Металлургическом районе закрыто до 17 июля

Движение закроют из-за ремонта дорожного покрытия.

В Металлургическом районе Челябинска закроют движение троллейбусов; причина ограничений — дорожные работы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Работы по укладке дорожного покрытия идут по Шоссе Металлургов, в районе перекрестка улиц Мира и Румянцева продолжается строительство канализационного коллектора. В этой связи движение троллейбусов закрыто до восьми вечера 17 июля», — говорится в сообщении.

Троллейбусы № 7 направляются по маршруту «АМЗ — улица Черкасская». Троллейбусы № 14 следует по маршруту «ПКиО — Братьев Кашириных — улица Черкасская»; № 15 — «улица Молдавская — улица Черкасская».

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