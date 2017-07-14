Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Кофе продлевает жизнь
Эксперт рассказал, чем грозит России скандал с турбинами Siemens
Названы самые комфортные для жизни российские города
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Суд признал, что я предприниматель» Первые слова бизнесмена Сергея Полонского после освобождения
Зеленский высказался про украинские санкции к артистам РФ за Крым
СМИ: в России произойдет замена денег
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
37-летняя Боня в мехах станцевала в частном самолёте - СМИ
"Жизнь стала сложнее": интервью невесты Бондарчука
В моду вошли необычные летние туфли (фото)
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
Американцы снова начали снимать жилье в Москве
Фоторепортажи
12«Мать Ганга»
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
14:02 (мск), источник: Sputnik.by

Moody’s пророчит рецессию белорусской экономике

Агентство прогнозирует прекращение переговоров Минска с МВФ по кредиту. ВВП страны покажет спад по итогам 2017 года, хотя рецессия будет слабее, чем в предыдущие два года.

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Рейтинговое агентство Moody’s прогнозирует спад экономики Беларуси в 2017 году, хотя и ожидает, что он будет не таким сильным, как в предыдущие два года.

Moody’s Investors Service, входящее в международную «большую тройку рейтинговых агентств», подготовило и распространило новый ежегодный отчет, посвященный деятельности белорусского правительства и его последним действиям на международных финансовых рынках. Данный отчет не является рейтинговым действием, несмотря на то, что в нем заявлено о сохранении агентством рейтинга Беларуси на уровне Caa1 со стабильным прогнозом.

Читайте также
Лукашенко отмечает выгодную для Беларуси ситуацию, связанную с подъемом мировой экономики

Агентство отмечает, что постоянная внешняя уязвимость сдерживает кредитоспособность белорусского правительства, о чем свидетельствуют его низкие валютные активы и зависимость от внешней финансовой поддержки.

В то же время эксперты Moody’s отмечают, что благодаря выпуску евробондов страна стала близка к обеспечению достаточного внешнего финансирования. Кроме того, Беларусь урегулировала спор с Россией о цене нефти для своих НПЗ и получит российские кредиты на сумму до миллиарда долларов.

«Соответственно, Moody’s не ожидает, что Беларусь будет и далее искать возможности начать программу с МВФ», — говорится в пресс-релизе агентства о новом отчете.

Тем не менее, констатирует агентство, внешняя ликвидность страны остается слабой, у госсектора слишком высокие обязательства, при этом основная их часть номинирована в валюте.

«Moody’s также ожидает, что реальный ВВП страны сократится третий год подряд в 2017 году, хотя и значительно слабее, чем в предыдущие два года. Это (замедление рецессии — Sputnik) произойдет благодаря возобновлению производства и экспорта нефтепродуктов и восстановлению экономики в России», — говорится в сообщении.

В июне 2016 года Moody’s изменило прогноз в отношении рейтинга необеспеченного долга Беларуси и суверенного рейтинга с негативного на стабильный. Рейтинги республики были подтверждены на уровне Caa1.

Между тем, отношения белорусских властей и агентства «большой тройки» нельзя назвать безоблачными. В апреле 2015 года Moody`s понизило суверенные кредитные рейтинги долговых обязательств Беларуси на одну ступень до уровня Саа1/В3 с негативным прогнозом по рейтингам. Такая оценка вызвала резкую критику со стороны Минфина, а Беларусбанк, попавший под рейтинговые действия агентства, вовсе разорвал с ним отношения.

Позднее белорусские власти заявляли, что республика, возможно, пересмотрит свои отношения с международными рейтинговыми агентствами и будет сотрудничать только с теми, кто отличается объективностью в подходах.

В пятницу министр экономики Беларуси Владимир Зиновский заявил, что Минэкономики ожидает в первом полугодии 2017 года роста экономики страны на 1−1,1%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Эмоциональная Королева и огненная Слава - как прошло открытие 'Базара'
МИД сообщил, что США не пускают новых российских дипломатов
СМИ: Siemens задумалась о выходе из активов в России
Сенатор обосновал разрыв между зарплатами депутатов и учителей
Минздрав предложил наказывать за уклонение от диспансеризации
Священник раскрыл тайну красной коробки в автомобиле Путина
Депутаты рассказали, как можно помочь заемщикам закрыть ипотеку
Минобороны опубликовало документы о грузино-осетинском конфликте
Спорт
Стал известен соперник ЦСКА в квалификации Лиги чемпионов Российский ЦСКА сыграет с греческим АЕКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу сезона-2017/18
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Шэрон Стоун отреагировала на слова Мадонны о ее «бездарности» В опубликованном прессой письме певица назвала актрису «ужасно бездарной»
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Спрос на апартаменты в Петербурге подскочил в два раза
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Близнецы родились через 4 месяца после смерти мозга матери Бразильские врачи в течение рекордных 123 дней поддерживали жизнь малышей в матке женщины.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь