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15:27 (мск), источник: Sputnik.md

Экономист объяснил причины падения курса лея

По мнению эксперта в области экономики Вячеслава Ионицэ, падение курса лея по отношению к евро не связано с его обесцениванием. Национальная валюта в настоящий момент переживает медленное восстановление к предыдущим позициям, что оградит экспортеров от убытков, которые они понесли из-за «дорогого» лея.

Источник: Sputnik.md

В последний месяц наблюдается перманентное падение курса лея по отношению к евро. По сравнению с 14 июня к 14 июля европейская валюта подорожала с 20,39 до 20,67 лея за один евро согласно курсу, установленному Национальным банком.

Американский доллар после капризов в течение июня, когда он то рос, то падал, достигнув концу месяца отметки в 18 леев 15 банов, в текущем месяце, согласно курсу Нацбанка, ведет себя более примерно. Однако, коммерческий курс уже выглядит иначе. Если 1 июля банки доллар покупали по 17,79, то сегодня курс покупки уже 17,95.

Сейчас не идет обесценивание лея, просто лей возвращается в свой нормальный коридор, так объясняет общий рост иностранных валют Вячеслав Ионицэ.

«К сожалению наших экспортеров, в мае произошло сильное подорожание лея. Он подорожал по сравнению с декабрем прошлого года почти на 10%. Это привело к тому, что наши экспортеры, которые регистрировали очень большой рост экспорта в первые два-три месяца года, начали нести огромные убытки в районе сотен миллионов леев в месяц, потому что продажи шли в валюте, а зарплату надо было платить в леях. Они теряли по 10% своей прибыли на курсовой разнице», — сказал собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

Также теряли в весе и денежные переводы из-за рубежа, объем которых также начал восстанавливаться. Такое небольшое оздоровление торговли и переводов било по людям и экономике страны, считает Вячеслав Ионицэ. А сейчас, по его словам, мы прослеживаем очень медленное восстановление лея к предыдущей позиции.

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