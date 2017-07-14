Во второй половине июля гидравлические испытания теплосетей пройдут для 354 домов Перми

Источник: Новости Перми

На следующей неделе профилактика продолжится на теплопроводах в Дзержинском, Ленинском, Мотовилихинском, Кировском районах, а также в ряде микрорайонов — Новые Ляды, Левшино, Верхняя Курья, Молодежный.

Всего будут проверены тепловые сети, по которым теплоноситель поступает в 354 многоквартирных дома. Нормативные сроки работ — 2 недели. График «опрессовок» размещен на пермской странице сайта компании в разделе «Клиентам».



В рамках гидравлических испытаний создается повышенное давление на заранее выбранном участке трубопровода с целью проверки на механическую плотность и прочность. Это позволяет наиболее полно оценить состояние трубопроводов, задвижек, арматуры после зимы, выявить возможные скрытые дефекты и провести ремонты. Летняя диагностика — это важная технологическая процедура в рамках подготовки теплосетей к отопительному сезону и одно из ключевых направлений федеральной программы Группы «Т Плюс» — «Re: Конструкция 2017».

В настоящее время проведение «опрессовок» идет по графику: из 438 участков теплосетей в краевой столице прошли испытания 252 (58%), из которых 203 уже успешно запущены в работу, по остальным — диагностика продолжается.