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14:12 (мск), источник: Новости Перми

Во второй половине июля гидравлические испытания теплосетей пройдут для 354 домов Перми

В рамках программы «Re: Конструкция — 2017», направленной на повышение качества теплоснабжения потребителей, энергетики ООО «Пермская сетевая компания» и Пермского филиала «Т Плюс» продолжают подготовку тепловых сетей к осенне-зимнему максимуму нагрузок.

Источник: Новости Перми

На следующей неделе профилактика продолжится на теплопроводах в Дзержинском, Ленинском, Мотовилихинском, Кировском районах, а также в ряде микрорайонов — Новые Ляды, Левшино, Верхняя Курья, Молодежный.

Всего будут проверены тепловые сети, по которым теплоноситель поступает в 354 многоквартирных дома. Нормативные сроки работ — 2 недели. График «опрессовок» размещен на пермской странице сайта компании в разделе «Клиентам».

В рамках гидравлических испытаний создается повышенное давление на заранее выбранном участке трубопровода с целью проверки на механическую плотность и прочность. Это позволяет наиболее полно оценить состояние трубопроводов, задвижек, арматуры после зимы, выявить возможные скрытые дефекты и провести ремонты. Летняя диагностика — это важная технологическая процедура в рамках подготовки теплосетей к отопительному сезону и одно из ключевых направлений федеральной программы Группы «Т Плюс» — «Re: Конструкция 2017».

В настоящее время проведение «опрессовок» идет по графику: из 438 участков теплосетей в краевой столице прошли испытания 252 (58%), из которых 203 уже успешно запущены в работу, по остальным — диагностика продолжается.

До завершения летней ремонтной кампании энергетикам осталось проверить еще 157 участков. Профилактические мероприятия синхронизированы с ремонтами на теплоисточниках, что позволяет минимизировать вынужденные сроки ограничения подачи горячей воды.

Пермский филиал «Т Плюс» обращается к жителям города с убедительной просьбой быть внимательными в период проведения гидравлических испытаний и ремонтных работ на теплотрассах. Не подходите близко к местам производства работ, не допускайте, чтобы рядом с ними играли дети. Не паркуйте автомобили вблизи теплотрасс. Обо всех замеченных утечках и парениях на трубопроводах и из тепловых камер сообщайте по телефону Центральной диспетчерской ООО «ПСК» 237−65−40.

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