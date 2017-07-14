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14:15 (мск), источник: ИА Башинформ

Константин Толкачев: «В Башкирии около двух тысяч обманутых дольщиков, за каждым из которых их семьи»

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Государственной Думе состоялись парламентские слушания по так называемому закону о компенсационном фонде. Его создание нацелено на защиту прав участников долевого строительства. Участие в слушаниях приняли и депутаты парламента Башкортостана.

«Сегодня в нашей республике около двух тысяч обманутых дольщиков, за каждым из которых их семьи, — прокомментировал рассматривающийся Госдумой законопроект Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. — Принятые ранее меры законодательного регулирования вопроса, к сожалению, не дали должного эффекта. Во всем мире риски страхуются.

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Однако в случае с долевым строительством на территории нашей страны ситуация сложилась иначе. Хотя страховыми компаниями и было собрано более 30 миллиардов рублей, фактически ни копейки из этих денег не ушло на поддержку обманутых дольщиков. Сейчас вопрос на федеральном уровне пытаются решить с помощью компенсационного фонда. Мера может оказаться действенной, но регионам не стоит полагаться только на нее".

Накануне Глава Башкортостана провел заседание по вопросу защиты прав дольщиков. Он предложил обратиться в Правительство России с инициативой о запрете долевого строительства, а также создать единый республиканский офис, в котором пострадавшие от действий застройщика могли бы получить юридическую помощь. Константин Толкачев подчеркнул, что это рациональные инициативы. Госсобрание планирует масштабное совещание по этой теме с участием Правительства республики и самих дольщиков.

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