Константин Толкачев: «В Башкирии около двух тысяч обманутых дольщиков, за каждым из которых их семьи»

«Сегодня в нашей республике около двух тысяч обманутых дольщиков, за каждым из которых их семьи, — прокомментировал рассматривающийся Госдумой законопроект Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. — Принятые ранее меры законодательного регулирования вопроса, к сожалению, не дали должного эффекта. Во всем мире риски страхуются.

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Однако в случае с долевым строительством на территории нашей страны ситуация сложилась иначе. Хотя страховыми компаниями и было собрано более 30 миллиардов рублей, фактически ни копейки из этих денег не ушло на поддержку обманутых дольщиков. Сейчас вопрос на федеральном уровне пытаются решить с помощью компенсационного фонда. Мера может оказаться действенной, но регионам не стоит полагаться только на нее".