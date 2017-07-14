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17:26 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове начались строительно-монтажные работы на стадионе «СКА»

Как сообщает пресс-служба правительства Ростовской области, на стадионе «СКА» в Ростове-на-Дону начались строительно-монтажные работы по подготовке площадки к Чемпионату Мира по футболу 2018.

На стадионе планируется переустройство трибун, поля и строительство административно-бытового корпуса.

На стадионе после демонтажа старых трибун поселят натуральный газон, разместят беговые дорожки. Далее начнется строительство административного комплекса, закупка техники для обслуживания поля, реконструкция мачт освещения, благоустройство территории.

«После чемпионата регион получит семь стадионов, соответствующих последним стандартам. Это стадион “Ростов-Арена” на 45 тысяч мест, ростовские “СКА”, “Труд”, “Локомотив”, “Олимп-2”, таганрогский “Торпедо” и “Спорткомплекс имени Лакомова” в Азове», — говорится в сообщении пресс-службы.

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