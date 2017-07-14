В Ростове начались строительно-монтажные работы на стадионе «СКА»
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На стадионе планируется переустройство трибун, поля и строительство
На стадионе после демонтажа старых трибун поселят натуральный газон, разместят беговые дорожки. Далее начнется строительство административного комплекса, закупка техники для обслуживания поля, реконструкция мачт освещения, благоустройство территории.
«После чемпионата регион получит семь стадионов, соответствующих последним стандартам. Это стадион “Ростов-Арена” на 45 тысяч мест, ростовские “СКА”, “Труд”, “Локомотив”, “Олимп-2”, таганрогский “Торпедо” и “Спорткомплекс имени Лакомова” в Азове», — говорится в сообщении