Омские депутаты поддержали постепенное увеличение налога на имущество для бизнесменов

Вчера, 13 июля, на финансово-бюджетном комитете в Горсовете Омска директор департамента финансов и контроля Инна Парыгина озвучила планы по повышению ставки налога на имущество физических лиц, которое используется в коммерческих целях.

По ее мнению, увеличение платы должно произойти поэтапно, за пять лет. Изменения коснутся офисов, торговых объектов, а также объектов питания и общественно-бытового обслуживания. Сейчас ставка составляет 0,5 процентов.

— В 2018 году ставку налога на имущество для бизнеса останется прежней, — 0,5%, в 2019 году — 1%, в 2020 году — 1,5%, в 2021 году — 1,8% и в 2022 году — 2%, — цитирует Парыгину «Новый Омск».

Ее поддержал председатель комитета Юрий Федотов, подчеркнувший, что наличие переходного периода обязательно.