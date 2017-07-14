Омские депутаты поддержали постепенное увеличение налога на имущество для бизнесменов
Директор департамента финансов и контроля Омска Инна Парыгина рассказала о необходимости пятилетнего переходного периода.
Директор департамента финансов и контроля Омска Инна Парыгина рассказала о необходимости пятилетнего переходного периода.
Вчера, 13 июля, на
По ее мнению, увеличение платы должно произойти поэтапно, за пять лет. Изменения коснутся офисов, торговых объектов, а также объектов питания и
— В 2018 году ставку налога на имущество для бизнеса останется прежней, — 0,5%, в 2019 году — 1%, в 2020 году — 1,5%, в 2021 году — 1,8% и в 2022 году — 2%, — цитирует Парыгину «Новый Омск».
Ее поддержал председатель комитета Юрий Федотов, подчеркнувший, что наличие переходного периода обязательно.
В итоге большинство членов комитета поддержали планы мэрии Омска.