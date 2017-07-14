В Омской области построили четыре новые дороги

Подрядчики готовят к сдаче четыре новые автодороги, строительство которых началось в 2016 году. Общая их протяжённость составляет 15,7 км.

Полтавский район (1,4 км) — участок автодороги «Андрюшевка — Крым» от 0 км до деревни Андрюшевка. Нижнеомский район (4,3 км) — участок автодороги «Нижняя Омка — Старомалиновка» от 53 км до деревни Покровка. Черлакский район (5 км) — участок автодороги «Оконешниково — Черлак» от 30 км до села Маяк. Горьковский район (5 км) — участок автодороги «Октябрьское — Новооболонь — Георгиевка» от 20 км до 25 км.

Как пояснили Om1.ru в министерстве строительства Омской области, речь идёт о капитальной реконструкции уже существующих непроезжих трасс. На участках сделали грунтовую насыпь, уложили щебёночное покрытие, провели водопропускные трубы, установили дорожные знаки. В настоящее время качество работ проверяет комиссия. Если претензий не будет, то уже скоро дороги введут в эксплуатацию.