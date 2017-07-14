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15:23 (мск), источник: РИА Новости

На эксперименте с курортным сбором в Крыму хотят заработать 16 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Эксперимент по введению курортного сбора, по предварительным подсчетам, принесет Крыму около 16 миллиардов рублей, сообщил глава комитета республиканского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором чтении правительственный законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», внесенный правительством РФ. Законопроект будет рассмотрен в третьем чтении на пленарном заседании Госдумы 19 июля.

Черняк подчеркнул, что госсовет Крыма выступил с инициативой ускорить принятие закона о курортном сборе, чтобы предупредить отрицательные моменты и посвятить больше времени разъяснительной работе.

«Все муниципальные образования приморских городов Крыма выступают в поддержку закона. В летний период в пять-семь раз увеличивается количество отдающих в их регионах, соответственно, нагрузка ложится на жилищно-коммунальные хозяйства в целом, на туристическую инфраструктуру, поэтому необходимы дополнительные средства. По примерным подсчетам, за время проведения эксперимента Крым планирует собрать до 16 миллиардов рублей дополнительных средств», — сказал журналистам Черняк, подчеркнув, что деньги будут идти исключительно на развитие туристической инфраструктуры курортных регионов.

Согласно законопроекту, эксперимент по введению платы за пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора) будет реализован в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Каждый из этих регионов сможет создать фонд развития курортной инфраструктуры, средства которого могут быть направлены лишь на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов такой инфраструктуры.

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